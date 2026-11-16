باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - عبدالحمید کشاورز رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران گفت: در حال حاضر هزینه‌های کنترل و درمان بیماران کلیوی زیاد است و‌ با توجه به اعمال تحریم‌های ظالمانه و مشکلات اقتصادی، بیماران کلیوی دچار مشکلات مختلف در خصوص تامین دارو و انجام آزمایشات روتین هستند.

به گفته وی، در حال حاضر حدود ۱۰۰ هزار بیمار کلیوی پیوندی و دیالیزی در کشور شناسایی شده است. بیماران کلیوی جزو بیماران خاص و‌ صعب العلاج محسوب می‌شوند.

کشاورز تاکید کرد: اکنون هزینه دارو‌های بیماران کلیوی بالا است و این موضوع آنها را دچار مشکلاتی کرده است. برخی از دارو‌های بیماران کلیوی به مقدار تجویزشده در اختیار شان قرار نمی‌گیرد.

وی ادامه داد: برخی از بیماران به دلیل وضعیت جسمانی‌شان مجبور هستند تا داروی وارداتی را مصرف کنند که برای تامین آن باید هزینه‌های گزافی را بپردازند. بنابراین صندوق‌های بیمه‌گر باید توجه بیشتری به این حوزه داشته باشند.

وی ادامه داد: پیوند کلیه از افراد دچار مرگ مغزی یا فرد زنده در کشور انجام می‌شود.