باشگاه خبرنگاران جوان - شهرام مومنی، رئیس آتش نشانی رشت گفت: در پی هشدار سطح نارنجی هواشناسی از امشب تا اوایل وقت سه‌شنبه ۲۶ آبان مبنی بر بارش باران، کاهش محسوس دما، مه، رعد و برق و تگرگ) تمامی تیم‌های عملیاتی ۱۵ ایستگاه این سازمان برای امدادرسانی در حوادث احتمالی ناشی از سیل، باد شدید و آبگرفتگی در آماده‌باش کامل هستند.

او به شهروندان توصیه کرد؛ طی این مدت از توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیر‌های سیلابی اکیدا خودداری کنند. از پارک خودرو در زیر درختان کهنسال و سازه‌های آسیب‌پذیر و در حال ساخت پرهیز کنند. گلدان‌ها، تابلو‌ها و اشیاء معلق را در بالکن‌ها و ارتفاعات برای پیشگیری از سقوط ناشی از باد شدید مهار یا جمع‌آوری کنند. سازندگان ساختمان‌ها نسبت به مهار و ایمن سازی سازه ها، داربست‌ها و ... اقدام کنند.

صدور هشدار سطح نارنجی در پی ورود سامانه بارشی و سرد به گیلان

اداره کل هواشناسی گیلان امروز (یکشنبه ۲۴ آبان ماه) با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده نفوذ تدریجی سامانه ناپایدار از امشب به منطقه است. بر این اساس به تدریج شرایط برای ابرناکی و مه‌آلود شدن هوا، کاهش محسوس دما، وزش باد و بارندگی (برخی مناطق شدید/ موقتی خیلی شدید)، رعد و برق، تگرگ و در ارتفاعات بارش برف تا صبح سه‌شنبه ۲۶ آبان ماه فراهم است (هشدار سطح نارنجی هواشناسی).

به تدریج طی سه شنبه با خروج سامانه بارشی، جوی غالبا پایدار تا اواخر هفته مورد انتظار است.

پیش بینی دریایی در سواحل گیلان

شرایط دریا در سواحل استان گیلان نیز برای تمامی فعالیت‌های دریایی از امشب تا سه شنبه نامناسب پیش بینی شده است.