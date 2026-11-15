باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ ادیب‌فر مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان‌غربی اظهار کرد: در شش‌ماهه نخست سال جاری پیکر ۹ مرد از فوتی‌های ارجاع‌شده به ادارات پزشکی قانونی استان بر اثر برق‌گرفتگی معاینه و جواز دفن آنان صادر شد.

وی با اشاره به آمار مدت مشابه سال گذشته افزود: در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز ۶ مرد و یک زن بر اثر برق‌گرفتگی جان باخته و به ادارات پزشکی قانونی استان ارجاع شده بودند.

به گفته ادیب‌فر شمار فوتی‌های ناشی از برق‌گرفتگی در استان در نیمه نخست سال امسال به ۹ نفر رسیده است که رشد ۲ نفری نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و همه قربانیان مرد می باشد.

مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان غربی همچنین با اشاره به آمار سالانه تصریح کرد: در کل سال ۱۴۰۴، ۱۴ نفر شامل ۱۲ مرد و ۲ زن بر اثر برق‌گرفتگی جان خود را از دست دادند که پس از معاینه جواز دفن آنان صادر و به بستگان تحویل شد.

ادیب‌فر در پایان با تأکید بر ضرورت پیشگیری از حوادث مشابه، استفاده از تجهیزات ایمنی استاندارد و رعایت دقیق دستورالعمل‌های ایمنی برق را به شهروندان توصیه کرد.