باشگاه خبرنگاران جوان ؛فاطمه حاجی زاده - سجاد حسامی مدیر تعاون روستائی آذربایجان غربی، ارزش این میزان عرضه را ۷۵۸ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: شبکه تعاون روستایی استان با بهره‌گیری از ظرفیت فروشگاه‌ها و غرف عرضه محصولات، نقش مؤثری در تأمین و توزیع محصولات کشاورزی ایفا می‌کند.

مدیر تعاون روستایی استان همچنین با اشاره به عملکرد خرید توافقی محصولات کشاورزی اظهار داشت: تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۵، بیش از ۷۶ هزار تن انواع محصولات کشاورزی در استان به‌صورت توافقی خریداری شده که ارزش آن بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان است.

این اقدامات در راستای حمایت از تولیدکنندگان و بهره‌برداران بخش کشاورزی، ساماندهی بازار محصولات و تقویت شبکه تأمین و توزیع محصولات کشاورزی در استان انجام می‌شود.