مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی از عرضه ۸ هزار و ۸۲۱ تن انواع محصولات کشاورزی و دامی در فروشگاه‌ها و غرف دائم و موقت شبکه تعاون روستایی استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛فاطمه حاجی زاده - سجاد حسامی مدیر تعاون روستائی آذربایجان غربی،  ارزش این میزان عرضه را ۷۵۸ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: شبکه تعاون روستایی استان با بهره‌گیری از ظرفیت فروشگاه‌ها و غرف عرضه محصولات، نقش مؤثری در تأمین و توزیع محصولات کشاورزی ایفا می‌کند.

مدیر تعاون روستایی استان همچنین با اشاره به عملکرد خرید توافقی محصولات کشاورزی اظهار داشت: تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۵، بیش از ۷۶ هزار تن انواع محصولات کشاورزی در استان به‌صورت توافقی خریداری شده که ارزش آن بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان است.

این اقدامات در راستای حمایت از تولیدکنندگان و بهره‌برداران بخش کشاورزی، ساماندهی بازار محصولات و تقویت شبکه تأمین و توزیع محصولات کشاورزی در استان انجام می‌شود.

برچسب ها: عرضه محصولات کشاورزی ، تعاون روستایی
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عرضه بیش از ۸ هزار و ۸۰۰ تن انواع محصولات کشاورزی و دامی به فروشگاه‌ها و غرف دائم و موقت شبکه تعاون روستایی آذربایجان غربی
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