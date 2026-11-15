نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: طی ساعات گذشته دو فروند نفتکش در مسیر غیرمجاز جنوبی تنگه هرمز با اصابت به مین دریایی دچار انفجار بسیار مهیبی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: طی ساعات گذشته دو فروند نفتکش در مسیر غیرمجاز جنوبی تنگه هرمز با اصابت به مین دریایی دچار انفجار بسیار مهیبی شدند.

این نفتکش‌ها که با فریب و حمایت ارتش جنایتکار آمریکا، با خاموش‌نمودن تمامی سامانه‌های شناسایی و موقعیت‌یاب قصد عبور مخفیانه را داشتند، با اصابت به مین‌های دریایی بعد از یک انفجار بسیار شدید در آتش در حال سوختن هستند.

شایان ذکر است یکی از این کشتی‌ها از نوع سوپرنفتکش حامل بیش از ۲ میلیون بشکه نفت خام بعد از انفجار و آتش‌سوزی بسیار شدید در آب‌های جنوبی خلیج فارس غرق شد.

به صیادانی که در این مناطق مشغول صید هستند توصیه می‌شود برای جلوگیری از برخورد با لاشه غرق‌شده این نفتکش موضوعات ایمنی را مد نظر داشته باشند.

نیروی دریایی سپاه ضمن هشدار به مالکان نفتکش‌ها، مدیران شرکت‌های کشتیرانی و خدمه شناور‌ها نسبت به نزدیک‌نشدن به منطقه ممنوعه تنگه هرمز، اخطار می‌کند فریب ارتش متجاوز آمریکا را نخورید! تمامی شناو‌های ناقض ترتیبات ایرانی تنگه هرمز که وارد منطقه ممنوعه و آلوده می‌شوند، سرنوشت‌شان اینگونه خواهد بود.

برچسب ها: نیروی دریایی سپاه ، نفتکش
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۱۰ ۲۵ آبان ۱۴۰۵
ماشاالله به سپهسالاران ایران. فقط چندتا از اینها رو برای چهارشنبه‌سوری باید نگه داشت
۳
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۳۸ ۲۵ آبان ۱۴۰۵
غرق شدن این نفتکش ها در تنگه هرمز بعدها برای خودمان کشور ایران مشکل ساز نیست؟
۲
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۹ ۲۴ آبان ۱۴۰۵
ماشالله، تنگه مقدس هرمز نه جولانگه خوک صهیون است
۴
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۸ ۲۴ آبان ۱۴۰۵
الهی شکر
۳
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۷ ۲۴ آبان ۱۴۰۵
غرق شدن نفتکش ها کاملا تاثیر خواهد داشت . اینکه با مین برخورد کنند و بانفت داخل ان از منطقه خارج شوند یعنی تنگه برای عبور هنوز باز است.
۲
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۳ ۲۴ آبان ۱۴۰۵
کارگرهای کشتی چیشدن؟
۴
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۷ ۲۴ آبان ۱۴۰۵
ماشاالله سپاهیان ایران
۴
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۹ ۲۴ آبان ۱۴۰۵
آفرین بر تمام عواملی که مین های قوی تر از گذشته
در تنگه هرمز بکار می گیرند !!!
نفت کش های متخلف نبایستی آسیب جزئی ببینند ، باید
کاملا غرق شوند و،،،،،،،،،!!!
۲
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۱ ۲۴ آبان ۱۴۰۵
نفتکش ها غرق میشوند برای آبزیان خیلی خطرناک هست حیوانات بیچاره تو آلودگی آب ها جون شون را از دست می‌دهند اگر آبهای آلوده لکه گیری بشود خیلی خوبه
۵
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۶ ۲۴ آبان ۱۴۰۵
شعر ایران از استاد *یعقوب محمدی دیوان*
***

**ای شکوهِ جانِ من، ای روح و ریحانِ من**
**ای همه‌ی نام و نشان، رمزِ سامانِ من!**

**جان و جانانِ من تویی، ای کلِ کیانِ من**
**کوهِ پرهیبتِ سهند و کوهِ سبلانِ من!**

**تیغِ درخشانِ من، فاتحِ میدانِ من**
**وارثِ میعادِ حق، صبحِ نمایانِ من!**

**شاهدِ پیمانِ من، در دلِ طوفانِ من**
**خونِ رگِ غیرتت، جاریِ شریانِ من!**

**مهرِ تو در سینه شد، آیین و ایمانِ من**
**پرچمِ افراشته، در مهِ دورانِ من!**

**دشمنِ مفسد بترس، از تیغِ عرفانِ من**
**ای تو خودِ پیروزی، در شبِ هجرانِ من!**

***
۰
۶
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