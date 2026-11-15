باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی امیری در پایان نشست کارگروه مصرف بهینه انرژی استان و در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره ازدحام در جایگاه‌های عرضه سوخت اظهار کرد: ذخایر بنزین فارس کافی و این استان در مقایسه با سایر استان‌ها از وضعیت بسیار مطلوبی برخوردار است.

او، انتشار خبر جمع‌آوری کارت‌های سوخت جایگاه‌ها را عامل ایجاد التهاب در میان مردم دانست و بیان کرد: انتشار این خبر موجب شد برخی شهروندان تصور کنند استان با کمبود سوخت مواجه شده و برای تامین بنزین به جایگاه‌ها مراجعه کنند.

استاندار فارس ادامه داد: عامل دیگری که به شلوغی جایگاه‌های سوخت در استان دامن زد، جمع‌آوری کارت‌های سوخت جایگاه‌ها در برخی استان‌های همجوار بود، به‌گونه‌ای که شماری از افرادی که در آن استان‌ها امکان استفاده از کارت جایگاه را نداشتند، برای سوخت‌گیری به فارس آمدند.

بازگشت جایگاه‌های سوخت فارس به شرایط عادی

امیری با اشاره به پیگیری موضوع در شورای تامین گفت: با حضور مسئولان مربوط و نماینده مردم، تصمیم‌های لازم اتخاذ شد و تا ظهر امروز وضعیت جایگاه‌های عرضه سوخت به شرایط عادی بازگشت.

او با اطمینان بخشی به شهروندان تاکید کرد: کارت‌های سوخت جایگاه‌ها همچنان در دسترس مردم قرار دارد و شهروندان می‌توانند برای سوخت‌گیری هم از کارت شخصی و هم از کارت‌های موجود در جایگاه‌ها استفاده کنند.

استاندار فارس با بیان اینکه بنزین به میزان کافی در استان و جایگاه‌های عرضه سوخت موجود است، از مردم خواست بدون نگرانی و شتاب‌زدگی برای دریافت سوخت اقدام کنند.

امیری افزود: گاهی مشاهده می‌شود برخی هم‌استانی‌ها برای دریافت تنها هفت لیتر بنزین حدود یک ساعت در صف انتظار می‌مانند، در حالی که هیچ مشکلی از نظر تامین سوخت وجود ندارد و مردم نباید خود را به زحمت بیندازند.

اجرای آزمایشی طرح شهر هوشمند در بخشی از شیراز

استاندار فارس، در بخش دیگری از سخنان خود از برنامه اجرای آزمایشی طرح شهر هوشمند در بخشی از نقاط کلانشهر شیراز با هدف مدیریت و شفاف‌سازی مصرف انرژی و سوخت خبر داد.

امیری با اشاره به ضرورت شناسایی الگو‌های غیرمتعارف مصرف سوخت گفت: وقتی فردی در طول ۲۴ ساعت از جایگاه‌های مختلف ۳۰۰ یا ۵۰۰ لیتر بنزین دریافت می‌کند، مشخص است که این میزان مصرف برای استفاده شخصی نیست.

او افزود: با اجرای طرح شهر هوشمند، مصرف انرژی و سوخت به شکل واقعی و شفاف مشخص می‌شود و زمینه سوءاستفاده از سهمیه و سوخت نیز از بین می‌رود.

نماینده عالی دولت در فارس با بیان اینکه این طرح با همکاری شهرداری شیراز ابتدا در بخشی از شهر به‌صورت آزمایشی اجرا خواهد شد، اظهار کرد: پس از اجرای پایلوت و ارزیابی نتایج، امکان گسترش آن به سایر بخش‌های شهر نیز فراهم می‌شود.

پیشنهاد فارس برای هوشمندسازی مصرف سوخت

امیری با اشاره به پیشنهاد استان فارس به دولت برای هوشمندسازی مصرف انرژی و سوخت گفت: پیشنهاد ما این است که میزان مصرف هر فرد به‌صورت هوشمند مشخص شود تا امکان مدیریت دقیق‌تر مصرف و جلوگیری از تخلفات فراهم شود.

او افزود: برای اجرای این طرح می‌توان از ظرفیت کارت‌های بانکی استفاده کرد، به این ترتیب که به افرادی که برای سوخت‌گیری مراجعه می‌کنند، از طریق کارت بانکی شناسه اختصاص یابد و کدی برای آنان ارسال شود تا میزان سوخت‌گیری هر فرد متناسب با الگوی مصرفش مشخص و قابل رصد باشد.

منبع: استانداری فارس