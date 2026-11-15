باشگاه خبرنگاران جوان - علی صالحی دادستان تهران با تشریح آخرین وضعیت پرونده بانک ایران زمین اظهار کرد: ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از اموال محکومان پرونده بانک ایران‌زمین با پیگیری‌های قضایی دادسرای تهران در حال انتقال به بانک مرکزی است.

به گفته دادستان تهران، از مجموع ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اموال شناسایی شده، تاکنون ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به‌طور قطعی به بانک مرکزی منتقل شده است.

وی افزود: همچنین ۲۰ هزار میلیارد تومان از اموال محکومان ضبط و توقیف شده و در شرف انتقال به بانک مرکزی قرار دارد که در دادسرای تهران در حال رسیدگی است.

دادستان تهران با اشاره به اینکه ۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز که نزد اشخاص ثالث (بستگان، وابستگان، دوستان، آشنایان و …) قرار داشت، شناسایی و توقیف شده است، گفت: این اموال نیز شناسایی و توقیف شده و موضوع در حال بررسی و اتخاذ تصمیم قضایی است.

وی تأکید کرد: پرونده همچنان در دادسرا در حال رسیدگی است و اقدامات قضایی برای تعیین تکلیف و انتقال اموال شناسایی‌شده ادامه دارد.

منبع: قوه قضاییه