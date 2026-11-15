باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- پژوهشگران داده‌های علمی مربوط به تأثیرات رژیم‌های غذایی غربی، مدیترانه‌ای و گیاه‌محور بر سلامت استخوان‌ها را بررسی کردند. تمرکز آنها نه تنها بر ترکیبات مغذی، بلکه بر چگونگی تأثیر فرآوری و ساختار مواد غذایی بر جذب مواد مغذی بود.

آنها دریافتند که رژیم غذایی مدیترانه‌ای، بیش از آنکه با افزایش تراکم مواد معدنی استخوان مرتبط باشد، با کاهش خطر شکستگی لگن ارتباط دارد. در مقابل، «رژیم غذایی غربی» در بیشتر مطالعات نتایج نامطلوب‌تری به همراه داشت؛ هرچند این یافته‌ها بسته به شرکت‌کنندگان و ترکیب دقیق مواد مغذی در رژیم‌های غذایی، متفاوت بود.

داده‌های مربوط به رژیم‌های غذایی گیاه‌محور نیز نتایج قطعی به دست ندادند؛ برخی مطالعات به افزایش خطر شکستگی لگن در میان افرادی اشاره داشتند که صرفاً از غذا‌های گیاهی استفاده می‌کنند، هرچند اعتبار این یافته‌ها بسیار پایین بود.

دانشمندان همچنین تأکید کردند که سلامت استخوان‌ها تنها با مقدار مواد مغذی موجود در رژیم غذایی تعیین نمی‌شود، بلکه به توانایی بدن در جذب آنها نیز بستگی دارد؛ فرآیندی که تحت تأثیر عواملی همچون سن، وضعیت دستگاه گوارش، عملکرد کلیه و سایر متغیر‌های فیزیولوژیکی قرار دارد.

رژیم غذایی مدیترانه‌ای بر دریافت متنوع پروتئین‌ها، ویتامین‌ها و مواد معدنی ضروری تأکید دارد که از طریق مصرف ماهی، گوشت سفید، سبزیجات و میوه‌ها تأمین می‌شوند.

مطالعه‌ای که در نشریه علمی «Nutrients» منتشر شد، نشان داد که پیروی از رژیم مدیترانه‌ای، رژیم DASH (برای کنترل فشار خون) یا یک رژیم غذایی گیاه‌محورِ باکیفیت، خطر ابتلا به انواع خاصی از سرطان را در زنان کاهش می‌دهد.

مطالعه دیگری نیز نشان داد که پایبندی به نسخه‌ای اصلاح‌شده از رژیم مدیترانه‌ای — که با نام «رژیم MIND» شناخته می‌شود — ممکن است به کند کردن روند پیری مغز و حفظ سلامت آن در دوران سالمندی کمک کند.

منبع: راشا تودی