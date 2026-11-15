ترامپ پس از اختلال گسترده پروازها، دولت بایدن را به فرسوده‌تر کردن سامانه هوانوردی آمریکا متهم کرد و خواستار بودجه برای نوسازی آن شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دو روز پس از اختلال گسترده در پرواز‌های خروجی در آمریکا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور از کنگره خواست بودجه لازم برای نوسازی سازمان هوانوردی فدرال را هرچه سریع‌تر تصویب کند.

ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال، دولت جو بایدن را به دلیل عملکرد «نامطلوب» در سازمان هوانوردی فدرال مورد انتقاد قرار داد و گفت این دولت با صرف غیرمنطقی منابع مالی، وضعیت سامانه‌ای قدیمی و فرسوده را بدتر کرده است.

او نوشت: «دولت بایدن در سازمان هوانوردی فدرال فاجعه‌بار عمل کرد. هر چیزی را که به آن دست زدند، به وضعیت بدی دچار شد. پول زیادی به‌نادرستی هزینه شد و سامانه قدیمی و معیوب، وضعیت بدتری پیدا کرد. ما دانش و برنامه لازم برای سامانه‌های کنترل پرواز را در اختیار داریم و فقط به این نیاز داریم که کنگره هرچه سریع‌تر بودجه را تأمین کند!»

او در پیامی جداگانه خاطرنشان کرد که باید هرچه سریع‌تر یک سامانه جدید کنترل ترافیک هوایی ساخته شود، زیرا سامانه فعلی ۵۰ سال قدمت دارد. 
جمعه هفته گذشته یک اختلال فنی در شبکه ارتباطی سازمان هوانوردی فدرال آمریکا باعث شد این سازمان برای نخستین بار از سال ۲۰۲۳، دستور توقف سراسری پرواز‌های خروجی در فرودگاه‌های آمریکا را صادر کند. 

در واقع عصر آن روز، مقامات هوانوردی آمریکا متوجه ناپایداری در ارتباطات رادیویی و داده‌های راداری مراکز کنترل ترافیک هوایی شدند. این اختلال باعث می‌شد اطلاعات راداری و ارتباطات با هواپیما‌ها به‌صورت نامنظم و متناوب قطع و وصل شود. 

در نتیجه، سازمان هوانوردی فدرال اندکی بعد دستور توقف سراسری پرواز‌های خروجی را صادر کرد. این دستور شامل فرودگاه‌های سراسر آمریکا می‌شد و از هواپیما‌هایی که هنوز پرواز نکرده بودند خواسته شد تا اطلاع ثانوی روی زمین بمانند. پرواز‌های ورودی بین‌المللی نیز به‌صورت موردی بررسی می‌شدند. در آن زمان حدود ۳۵۰۰ هواپیما در آسمان آمریکا بودند که اجازه داشتند پرواز خود را ادامه دهند و در مقصد فرود بیایند.

در ادامه، شان دافی، وزیر حمل‌ونقل آمریکا اعلام کرد که خطای اجرایی هنگام نصب تجهیزات جدید باعث شده بیش از هزار درخواست اتصال در هر چهار تا پنج ثانیه به روتر‌های شبکه ارسال شود. این حجم غیرعادی از درخواست‌ها تجهیزات قدیمی را تحت فشار قرار داده و ارتباطات و داده‌های راداری را مختل کرده است.

او با اشاره به فرسوده بودن تجهیزات، تصریح کرد: «ما کلید‌های شبکه و روتر‌های قدیمی داریم و از خطوط مسی مخابراتی متعلق به دهه ۱۹۸۰ استفاده می‌کنیم. این یک سامانه قدیمی است که در اثر حجم بالای داده‌ها دچار اختلال شده است».

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: دونالد ترامپ ، لغو پروازها ، دولت بایدن
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