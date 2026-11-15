باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- هواوی به‌طور رسمی از دستگاه «Visen G۱» رونمایی کرد؛ نخستین ابزاری که با هدف کمک به افراد مبتلا به دیابت برای پایش سطح قند خون در تمام طول روز توسعه یافته است.

به گزارش وب‌سایت «ITHome»، این دستگاه مستقیماً روی پوست نصب می‌شود و داده‌ها را به‌صورت بلادرنگ (لحظه‌ای) به گوشی‌های هوشمند و ساعت‌های هوشمند هواوی ارسال می‌کند.

کاربران می‌توانند نوسانات قند خون را هم‌زمان با وقوع آنها رصد کنند و در صورتی که سطح قند خون از محدوده طبیعی خارج شود، اعلان‌هایی (نوتیفیکیشن‌هایی) دریافت نمایند. این دستگاه به‌طور اختصاصی برای افراد مبتلا به دیابت طراحی شده است که به جای بررسی‌های مقطعی و گهگاهی (مانند روش‌های سنتی اندازه‌گیری قند خون)، به پایش مداوم و تمام‌وقت نیاز دارند.

این محصول در چین از یک مرحله نظارتی مهم عبور کرده است؛ به‌طوری که در تاریخ ۳۰ اکتبر، «اداره ملی محصولات پزشکی» (NMPA) جزئیات ثبت آن را منتشر کرد. این دستگاه در رده تجهیزات پزشکی «کلاس ۳» (Class III) طبقه‌بندی می‌شود که بالاترین سطح ریسک را در نظام رده‌بندی تجهیزات پزشکی چین دارد.

داده‌های اولیه نشان می‌دهند که Visen G۱ از حسگری استفاده می‌کند که روی پوست قرار می‌گیرد و دارای سوزنی نرم است؛ این سوزن به آنزیم «گلوکز اکسیداز» و الکترود‌هایی مجهز شده که غلظت گلوکز را در مایع بین‌سلولی (interstitial fluid) اندازه‌گیری می‌کنند. طبق گزارش‌ها، شاخص «میانگین اختلاف نسبی مطلق» (MARD) این دستگاه کمتر از ۱۰ درصد است و تأخیر در انتقال داده‌های آن بین ۵ تا ۱۵ دقیقه می‌باشد.

این دستگاه در برابر آب مقاوم است (که آن را برای شنا نیز مناسب می‌سازد) و به‌گونه‌ای طراحی شده که می‌تواند تا ۱۴ روز به‌طور مداوم مورد استفاده قرار گیرد؛ پس از این مدت، حسگر باید تعویض شود.

منبع: mail.ru