باشگاه خبرنگاران جوان -عباس محمودآبادی رئیس مرکز تدوین ایمنی حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی در رویداد فرهنگی و اجتماعی گرامیداشت روز جهانی یادمان قربانیان سوانح رانندگی در گذر چهارباغ اصفهان اظهار داشت: سالانه حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در جهان بر اثر سوانح رانندگی جان خود را از دست می‌دهند و این آمار در ایران نزدیک به ۲۰ هزار نفر است.

وی با اشاره به نام‌گذاری سومین یکشنبه ماه نوامبر از سوی سازمان ملل متحد به‌عنوان روز جهانی یادبود قربانیان سوانح رانندگی افزود: این مناسبت فرصتی برای گرامیداشت یاد جان‌باختگان، توجه به خانواده‌های آسیب‌دیده و افزایش حساسیت عمومی نسبت به رعایت مقررات ایمنی است.

رییس مرکز تدوین ایمنی حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر نقش رفتار رانندگان در پیشگیری از حوادث رانندگی گفت: استفاده موتورسواران از کلاه ایمنی، بستن کمربند ایمنی توسط راننده و سرنشینان و به‌کارگیری صندلی مخصوص کودک در صندلی عقب خودرو از اقدامات ساده، اما مؤثر در کاهش تلفات است.

محمودآبادی، پرهیز از استفاده تلفن همراه و سایر عوامل حواس‌پرتی در هنگام رانندگی را ضروری دانست و افزود: راننده باید تمام تمرکز خود را به مسیر معطوف کند و سرنشینان نیز در صورت مشاهده رانندگی پرخطر، با تذکر به راننده از بروز حادثه جلوگیری کنند.

وی با بیان اینکه تصادفات رانندگی حاصل مجموعه‌ای از عوامل انسانی، جاده‌ای و فنی است، اظهار داشت: در رویکرد‌های جدید مهندسی ایمنی، به‌جای تفکیک سهم هر عامل، زنجیره عوامل منتهی به حادثه شناسایی و مدیریت می‌شود تا از شکل‌گیری سوانح بعدی جلوگیری شود.

محمودآبادی، بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای، توسعه سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل و اصلاح برخی فرایند‌های مرتبط با نظام صدور گواهینامه را از دیگر اقدامات مؤثر در ارتقای ایمنی شبکه حمل‌ونقل برشمرد.

رئیس مرکز تدوین ایمنی حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات پدافند غیرعامل در حوزه حمل‌ونقل گفت: شناسایی نقاط حساس و آسیب‌پذیر شبکه جاده‌ای و پیش‌بینی مسیر‌های جایگزین در اطراف زیرساخت‌های مهم از جمله پل‌ها و تونل‌ها در دستور کار قرار دارد.

وی مدیریت جابه‌جایی کالا‌های اساسی، استفاده از ظرفیت بنادر مختلف و فعال نگه‌داشتن بنادر شمالی کشور را از دیگر تمهیدات برای استمرار زنجیره تأمین در شرایط بحران عنوان کرد.

محمودآبادی همچنین با اشاره به اقدامات حوزه ریلی بیان کرد: تقویت نقاط حساس و ایستگاه‌ها، پیش‌بینی مسیر‌های خروج اضطراری مسافران، نصب تجهیزات و تابلو‌های راهنما و آموزش کارکنان از جمله اقداماتی است که برای مدیریت شرایط اضطراری دنبال شده است.

رئیس مرکز تدوین ایمنی حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی با اشاره به تجربه تخلیه اضطراری مسافران در شبکه ریلی در روز پایانی جنگ تحمیلی سوم گفت: با اجرای تمهیدات پیش‌بینی‌شده و بهره‌گیری از آموزش‌های انجام‌شده، مسافران از ایستگاه و قطار تخلیه شدند و این عملیات بدون تلفات جانی انجام گرفت.

وی درباره تمهیدات حوزه هوایی نیز توضیح داد: در شرایط تهدید آسمان، مطابق مقررات بین‌المللی، هواپیما‌ها در نخستین فرودگاه امکان‌پذیر فرود می‌آیند و اطلاعیه‌های هوانوردی برای آگاهی‌بخشی صادر می‌شود.

محمودآبادی با اشاره به بازسازی سریع زیرساخت‌های آسیب‌دیده در جنگ اخیر افزود: برخی زیرساخت‌های ریلی در مشهد و بندرعباس حدود ۱۵ ساعت پس از آسیب‌دیدگی به وضعیت اولیه بازگشتند.

وی تأکید کرد: هدف اصلی اقدامات پدافند غیرعامل، کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها و فراهم‌کردن امکان بازگشت سریع آنها به چرخه فعالیت در شرایط اضطراری است.