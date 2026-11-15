باشگاه خبرنگاران جوان - فیلمبرداری فصل پنجم مجموعه تلویزیونی «زیرخاکی» به کارگردانی جلیل سامان تولید سیما فیلم، دیروز ۲۳ آبان آغاز شد.

غلامرضا نیکخواه و پیام احمدی‌نیا نیز از بازیگران جدید این فصل هستند.

فصل پنجم «زیرخاکی» به نویسندگی و کارگردانی جلیل سامان و تهیه‌کنندگی رضا نصیری‌نیا محصول سیما فیلم، پس از پایان مراحل پیش‌تولید، دیروز کلید خورد.

در فصل جدید، پژمان جمشیدی در نقش فریبرز باغ‌بیشه، ژاله صامتی در نقش پریچهر، گیتی قاسمی در نقش کشور و رایان سرلک در نقش کاوه بار دیگر در این مجموعه حضور دارند.

همچنین غلامرضا نیکخواه و پیام احمدی‌نیا به جمع بازیگران فصل پنجم اضافه شده‌اند.

«زیرخاکی ۵» برای پخش در نوروز ۱۴۰۶ تولید می‌شود.

منبع: سیمافیلم