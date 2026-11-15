مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: ساخت مسکن توسط مردم عملکرد بهتری نسبت به سایر روش‌ها دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - رضا فرهادزاده، مدیرکل دفتر پایش مسکن وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به عملکرد مثبت شیوه ساخت مسکن توسط مردم گفت: تجربه اجرای طرح‌های مسکن نشان می‌دهد واگذاری زمین به مردم و فراهم کردن امکان ساخت واحدها متناسب با سلیقه، نیاز و توان اقتصادی و اجتماعی خانوارها، نسبت به سایر روش‌های ساخت عملکرد بهتری داشته است.

فرهادزاده اظهار کرد: در شیوه ساخت گروهی، زمین در اختیار مردم قرار می‌گیرد تا خودشان متناسب با سلیقه و ذائقه، شرایط اقتصادی و ملاحظات اجتماعی و همچنین با در نظر گرفتن همسایگان و مجموعه افرادی که زمین به آن‌ها واگذار شده است، برای ساخت مسکن تصمیم‌گیری کنند.

وی افزود: در این شیوه، مردم در انتخاب نوع طرح و نحوه ساخت واحدهای مسکونی مشارکت بیشتری دارند و همین موضوع موجب افزایش رضایتمندی و بهبود عملکرد پروژه‌ها شده است.

مدیرکل دفتر پایش مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به نتایج بررسی‌های انجام‌شده درباره میزان پیشرفت پروژه‌ها تصریح کرد: بر اساس محاسبات ما، در پروژه‌هایی که تسهیلات پرداخت شده است، حدود نیمی از واحدها به مرحله تکمیل و تحویل رسیده‌اند؛ در حالی که این میزان در سایر پروژه‌ها به‌مراتب کمتر است.

فرهادزاده تأکید کرد: در مجموع، تجربه نشان می‌دهد شیوه ساخت مسکن با واگذاری زمین به مردم و مشارکت مستقیم آن‌ها در فرآیند ساخت، هم از نظر رضایتمندی و هم از نظر عملکرد اجرایی، نتایج بهتری نسبت به سایر روش‌ها به همراه داشته است.

برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
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