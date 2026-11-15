باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - علی محمدی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان، با تشریح اقدامات حمایتی و درمانی این جمعیت در شش‌ماهه نخست سال جاری اظهار کرد: حمایت از بیماران نیازمند و تلاش برای کاهش دغدغه‌های درمانی خانواده‌های کم‌برخوردار، از مهم‌ترین اولویت‌های جمعیت هلال‌احمر است و در همین راستا، طی نیمه نخست امسال بیش از ۱۷ میلیارد تومان کمک‌درمانی به بیماران نیازمند اختصاص یافته است.

وی با اشاره به عملکرد موفق هلال‌احمر لرستان در حوزه جذب کمک‌ها افزود: خوشبختانه این جمعیت توانسته است در زمینه جذب کمک‌های خیرخواهانه و حمایت‌های مردمی، رتبه نخست کشور را به دست آورد؛ موفقیتی که نشان‌دهنده ظرفیت بالای مشارکت‌های اجتماعی، اعتماد مردم و تلاش مجموعه همکاران و داوطلبان هلال‌احمر استان است.

محمدی با تأکید بر نقش کمک‌های مردمی در تأمین نیاز‌های درمانی اقشار آسیب‌پذیر تصریح کرد: منابع جذب‌شده در مسیر حمایت از بیماران نیازمند و تأمین بخشی از هزینه‌های درمانی آنان به کار گرفته می‌شود تا افراد کم‌برخوردار، به دلیل مشکلات مالی از دسترسی به خدمات و امکانات درمانی محروم نمانند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان همچنین به اقدامات انجام‌شده در زمینه تأمین دارو‌های مورد نیاز بیماران اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات مهم در این حوزه، ثبت و تحویل دارو‌های تک‌نسخه‌ای در داخل استان است که این موضوع می‌تواند روند دسترسی بیماران به دارو‌های مورد نیاز را تسهیل کرده و از مشکلات و دغدغه‌های آنان برای تأمین دارو بکاهد.

وی خاطرنشان کرد: کسب رتبه نخست کشور در جذب کمک‌ها و اختصاص بیش از ۱۷ میلیارد تومان کمک‌درمانی در شش‌ماهه نخست سال، بیانگر ظرفیت ارزشمند هلال‌احمر لرستان در حوزه خدمات بشردوستانه و حمایت از بیماران نیازمند است.

محمدی در پایان بر تداوم حمایت‌های درمانی، تقویت مشارکت‌های مردمی و بهره‌گیری از ظرفیت خیران برای کمک به بیماران نیازمند تأکید کرد.