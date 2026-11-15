باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - مهدی هدایت، معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، از تکمیل بیش از ۵۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در قالب پروژه‌های بنیادساز و گروه ساخت خبر داد و گفت: در دهه فجر امسال ۳۳ هزار واحد مسکونی از پروژه‌های بنیاد مسکن و گروه ساخت افتتاح خواهد شد.

هدایت با اشاره به عملکرد شیوه گروه ساخت در اجرای طرح‌های مسکن اظهار کرد: در این شیوه، زمین در اختیار مردم قرار می‌گیرد تا متناسب با سلیقه، نیاز و توان اقتصادی و اجتماعی خود، الگوی ساخت مسکن را انتخاب کنند. همچنین در واگذاری‌های انجام‌شده، امکان انتخاب و هماهنگی میان متقاضیان و همسایگان نیز فراهم شده است.

وی افزود: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد میزان رضایت متقاضیان در شیوه گروه ساخت بیشتر بوده و عملکرد اجرایی این روش نیز نسبت به سایر شیوه‌های ساخت بهتر است.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن ادامه داد: بر اساس محاسبات صورت‌گرفته، در پروژه‌هایی که تسهیلات پرداخت شده است، حدود نیمی از واحدها تکمیل و تحویل شده‌اند؛ در حالی که این میزان در سایر پروژه‌ها به‌مراتب کمتر است. بنابراین، تجربه اجرای طرح‌ها نشان می‌دهد واگذاری زمین و سپردن فرآیند ساخت به مردم، در مجموع نتایج و عملکرد مطلوب‌تری نسبت به سایر روش‌ها داشته است.

هدایت با اشاره به اقدامات بنیاد مسکن در حوزه تأمین مسکن محرومان گفت: در کنار اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن، برنامه تأمین مسکن محرومان در مقیاس ۲۰۰ هزار واحد با عنوان «مسکن امید» در نقاط مختلف کشور در حال اجراست.

وی همچنین به اقدامات بنیاد مسکن در حوزه بازسازی واحدهای آسیب‌دیده از جنگ اشاره کرد و گفت: بازسازی و تعمیر واحدهای مسکونی آسیب‌دیده با جدیت دنبال شده و تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار واحد تعمیری و آسیب‌دیده از جنگ مورد بازسازی و تعمیر قرار گرفته است.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن با تشریح آخرین وضعیت اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن تصریح کرد: عملیات اجرایی حدود ۲۲ هزار واحد در قالب پروژه‌های بنیاد مسکن آغاز شده بود که تاکنون بیش از ۵۰ هزار واحد در قالب پروژه‌های بنیادساز و گروه ساخت تکمیل شده است.

هدایت افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، در دهه فجر امسال ۱۸ هزار واحد از پروژه‌های بنیادساز و ۱۵ هزار واحد از پروژه‌های گروه ساخت که با مشارکت مردم و حمایت بنیاد مسکن اجرا شده‌اند، به بهره‌برداری خواهند رسید.

وی با بیان اینکه روند تکمیل پروژه‌ها به‌صورت مستمر در جلسات پایش مورد بررسی قرار می‌گیرد، گفت: در این جلسات که عموماً با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار می‌شود، آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها و موانع موجود بررسی می‌شود. امروز نیز آخرین وضعیت این پروژه‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن در ادامه به تعیین تکلیف پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی کمتر از ۲۰ درصد اشاره کرد و گفت: بخشی از پروژه‌های نهضت ملی مسکن به دلایل مختلف، از جمله کمبود آورده متقاضیان، با پیشرفت فیزیکی پایینی مواجه هستند که تعیین تکلیف این واحدها نیز در دستور کار قرار گرفته است.

هدایت خاطرنشان کرد: با توجه به دستورالعملی که اخیراً با استناد به مصوبه شورای مسکن ابلاغ خواهد شد، قرار است پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی کمتر از ۲۰ درصد به نحوی تعیین تکلیف شوند که منافع و صرفه و صلاح متقاضیان در اولویت قرار گیرد و تصمیمات اتخاذشده به نفع آن‌ها باشد.