باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - علی بیت‌اللهی، رئیس مرکز زلزله‌شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، با اشاره به وقوع سه خردلرزه در شرق تهران طی روزهای ۲۳ و ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵، اعلام کرد: این زمین‌لرزه‌ها در مجاورت گسل‌های سرخه‌حصار، شاخه شرقی گسل شمال تهران و گسل‌های قصر فیروزه یا ایوانکی رخ داده‌اند.

بیت‌اللهی با بررسی رخدادهای لرزه‌ای اخیر در شرق تهران اظهار کرد: براساس رومرکزهای اعلام‌شده از سوی مرکز لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، سه خردلرزه در روزهای ۲۳ و ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در محدوده شرق تهران به ثبت رسیده است.

وی افزود: نخستین زمین‌لرزه در ساعت ۱۷:۴۳ روز ۲۳ آبان‌ماه با بزرگای ۲.۸ در جنوب پارک ملی سرخه‌حصار و در مجاورت گسل سرخه‌حصار رخ داد.

رئیس مرکز زلزله‌شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ادامه داد: دومین زمین‌لرزه با بزرگای ۲.۶، ساعت ۰۷:۲۸ روز ۲۴ آبان‌ماه در مجاورت جنوب غربی لواسان و در امتداد شاخه شرقی گسل شمال تهران به ثبت رسید.

بیت‌اللهی با اشاره به سومین رخداد لرزه‌ای گفت: این زمین‌لرزه با بزرگای ۳، ساعت ۱۴:۰۲ روز ۲۴ آبان‌ماه در محدوده بین گسل قصر فیروزه و گسل ایوانکی اتفاق افتاد.

وی با بیان اینکه این سه خردلرزه با فرض قابل قبول بودن دقت مکانیابی رومرکزها، در راستای شمالی ـ جنوبی و روی خطی به طول حدود ۲۰ کیلومتر قرار می‌گیرند، تصریح کرد: در مکانیابی زمین‌لرزه‌های کوچک، بروز خطاهای مکانیابی محتمل و طبیعی است؛ با این حال، براساس رومرکزهای اعلام‌شده، به نظر می‌رسد سه گسل شمال تهران (شاخه شرقی) در محدوده لواسان، گسل سرخه‌حصار در شرق تهران و گسل قصر فیروزه یا ایوانکی در جنوب شرق تهران، احتمالاً در وقوع این خردلرزه‌ها نقش داشته‌اند.

رئیس مرکز زلزله‌شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تأکید کرد: وقوع خردلرزه‌ها در مجاورت کلانشهری مانند تهران، رخدادی مهم است و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

بیت‌اللهی خاطرنشان کرد: هرچند وقوع زمین‌لرزه‌های کوچک در اغلب موارد معرف سرشت لرزه‌خیزی آن گستره است، اما ثبت چنین رخدادهایی در محدوده پیرامونی تهران به دلیل اهمیت لرزه‌ای این منطقه، شایان توجه و بررسی است.