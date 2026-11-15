باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی -جلسه شورای آموزش‌ و پرورش آذربایجان‌ شرقی با محوریت بررسی وضعیت سوادآموزی، ارائه راهکارهای عملیاتی برای شتاب‌ بخشی به ریشه‌کنی بی‌سوادی و توسعه و تجهیز اردوگاه‌های دانش‌آموزی برگزار شد, وضعیت سوادآموزی استان و چالش‌های موجود در مسیر کاهش نرخ بی‌سوادی مورد بررسی قرار گرفت و راهکار‌های اجرایی برای شناسایی و جذب افراد بی‌سواد و کم‌سواد، افزایش پوشش برنامه‌های سوادآموزی و بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های مردمی مطرح شد.

همچنین توسعه، تجهیز و بهسازی اردوگاه‌های دانش‌آموزی استان به عنوان یکی دیگر از محور‌های اصلی جلسه مورد توجه قرار گرفت.

در این جلسه بر ضرورت شتاب بخشی به برنامه‌های سوادآموزی، عبور از اقدامات صرفا مقطعی و حرکت به سمت برنامه‌ریزی هدفمند، شناسایی دقیق افراد بی‌سواد و کم‌سواد و افزایش پوشش آموزشی در مناطق مختلف استان تأکید شد.

همچنین بهره‌گیری از ظرفیت فرمانداری‌ها، دهیاری‌ها، شورا‌های اسلامی، دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های مردمی برای شناسایی و جذب افراد واجد شرایط ضروری عنوان شد و بر تقویت هماهنگی میان مجموعه‌های مسئول برای دستیابی به نتایج ملموس اشاره شد.