باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در برخی محورهای مواصلاتی کشور خبر داد و گفت: محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال در مسیر رفت و برگشت تا روز سه‌شنبه ۲۶ آبان به‌صورت شبانه‌روزی مسدود است.

محرابی‌نیا با تشریح آخرین وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی، ترافیک در آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین در محدوده حدفاصل گرمدره تا استاندارد سنگین است.

وی افزود: در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران نیز در محدوده حدفاصل شرکت ماموت تا کمالشهر، محدوده گلشهر و حدفاصل استاندارد تا پل کلک ترافیک سنگین گزارش شده است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور ادامه داد: در محور تهران ـ شهریار نیز ترافیک در برخی مقاطع سنگین بوده و در بزرگراه تهران ـ ورامین، محدوده قلعه‌نو، تردد خودروها با ترافیک سنگین همراه است.

محرابی‌نیا با اشاره به وضعیت محورهای شمالی کشور گفت: در محور هراز، ترافیک در مسیر رفت و برگشت محدوده سه‌راهی چلاو و همچنین مسیر شمال به جنوب محدوده شاهاندشت سنگین است.

وی با بیان اینکه محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال در مسیر رفت و برگشت مسدود هستند، تصریح کرد: این محدودیت در استان مازندران و در محدوده حدفاصل مرزن‌آباد تا سیاه‌بیشه، به دلیل اجرای عملیات کارگاه جاده‌ای از روز یکشنبه ۲۴ آبان تا روز سه‌شنبه ۲۶ آبان به‌صورت ۲۴ ساعته اعمال شده است.

وی توصیه کرد: رانندگان برای تردد در مسیرهای شمالی از محورهای جایگزین هراز و فیروزکوه استفاده کنند.

محرابی‌نیا درباره سایر محورهای شمالی نیز گفت: تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس و آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر رفت و برگشت روان است و محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور همچنین از انسداد سه محور غیرشریانی خبر داد و گفت: محورهای هشتگرد ـ طالقان، پاوه ـ مریوان (گردنه تته) و وازک ـ بلده در حال حاضر مسدود هستند.

وی در پایان با اشاره به ترافیک سایر محورهای مواصلاتی اظهار کرد: در آزادراه تهران ـ ساوه، حدفاصل عوارضی تهران تا نسیم‌شهر، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.