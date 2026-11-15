باشگاه خبرنگاران جوان - محمد اسلامی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی، امروز یکشنبه ۲۴ آبان ماه در گفت‌وگویی تلویزیونی با اشاره به پیشرفت چشمگیر کشور در تولید نخستین سامانه همجوشی هسته‌ای در ایران گفت که این دستاورد نشان‌دهنده حرکت ایران در مرز دانش و همگام شدن با کشور‌های پیشرفته جهان است.

رئیس سازمان انرژی اتمی با ابراز امیدواری نسبت به دستاورد‌های دانشمندان داخلی تاکید کرد: «امیدواریم که اولین توکامک ایرانی را که با دانش صددرصد بومی ساخته می‌شود و می‌توانیم از آن به عنوان یک فناوری پیشرو استفاده کنیم، در مطابق با زمان‌بندی پیش‌بینی شده به بهره‌برداری برسد.»

وی خاطرنشان کرد که هدف از این پروژه بزرگ، اثبات این حقیقت به جهان است که ایرانی‌ها شایستگی بهترین‌ها را دارند و می‌توانند در بالاترین سطوح فناوری با قدرت‌های جهانی رقابت کنند.

از کاربرد‌های پزشکی تا تولید برق بی‌کران

علی نوروزی، رئیس شرکت فناوری‌های پیشرفته ایران نیز جزئیات فنی و کاربرد‌های گسترده این فناوری توضیح داد: «ما دو ایزوتوپ سبک را در شرایط فیزیکی خاص و پیچیده قرار می‌دهیم؛ به طوری که با برخورد این ایزوتوپ‌ها به یکدیگر، جوش هسته‌ای اتفاق می‌افتد.»

رئیس شرکت فناوری‌های پیشرفته ایران با اشاره به جایگاه کشور در فناوری پلاسما افزود: «از پرتوی تولید شده در این فرآیند می‌توان برای ساخت رادیودارو‌ها و همچنین در سیستم‌های پیشرفته تشخیصی پزشکی استفاده کرد.»

نوروزی در تشریح چشم‌انداز نهایی این پروژه استراتژیک تاکید کرد: «در نهایت به سیستمی دست خواهیم یافت که می‌تواند جریان برق بسیار بالایی را بدون هیچ‌گونه اتلاف انرژی در داخل خود جریان داده و تولید کند.»

منبع: ایرنا