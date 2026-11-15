ورود سامانه بارشی به کشور از اواخر امشب/ کاهش کیفیت هوا در شهرهای صنعتی

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان، مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور، از ورود سامانه بارشی جدید به کشور از اواخر روز یکشنبه خبر داد و گفت: این سامانه در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه موجب بارش باران، رعدوبرق، وزش باد و در مناطق سردسیر بارش برف خواهد شد.

ضیائیان با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور اظهار کرد: بر اساس داده‌های هواشناسی، طی روزهای شنبه و یکشنبه در اغلب مناطق کشور جوی پایدار همراه با افزایش نسبی دما حاکم خواهد بود.

وی افزود: در این مدت، در شهرهای صنعتی و پرجمعیت به‌ویژه تهران، کرج، اصفهان و اراک، افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور با اشاره به ورود سامانه بارشی جدید به کشور ادامه داد: از اواخر وقت یکشنبه، با نفوذ جریانات سرد شمالی، ابتدا مناطق غربی سواحل دریای خزر، استان اردبیل و استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند و بارش در این مناطق آغاز می‌شود.

ضیائیان تصریح کرد: در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه نیز با تقویت فعالیت این سامانه بارشی، در شمال غرب کشور، استان‌های ساحلی دریای خزر، گلستان، ارتفاعات البرز و برخی مناطق شمال شرق کشور، بارش باران، وزش باد و در برخی ساعات رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه در مناطق سردسیر بارش برف دور از انتظار نیست، گفت: در برخی نقاط شمال شرق کشور نیز وزش باد رخ خواهد داد.

وی درباره وضعیت جوی روز چهارشنبه نیز اظهار کرد: در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، در برخی مناطق جنوب کرمان و سیستان و بلوچستان و همچنین شمال و شرق هرمزگان، رشد ابر و در برخی ساعات رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور در پایان با اشاره به وضعیت آب‌های کشور خاطرنشان کرد: طی سه روز آینده خلیج فارس و دریای عمان مواج خواهند بود و از اواخر روز یکشنبه تا سه‌شنبه نیز دریای خزر مواج پیش‌بینی می‌شود.