سفیر آمریکا در سازمان ملل برای گفت‌و‌گو درباره سازوکار‌های جایگزین یونیفل، در آستانه پایان مأموریت این نیرو‌ها در لبنان، وارد بیروت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گزارش‌ها حاکی از آن است که «مایک والتز» سفیر آمریکا در سازمان ملل امروز (یکشنبه) برای گفت‌و‌گو درباره جایگزینی مأموریت یونیفل (نیرو‌های حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان) وارد بیروت شده است. 

گفته شده آمریکا به دنبال جایگزینی یونیفل با نهادی دیگر است.

به گفته منابع آگاه از مذاکرات، دو سازوکار جداگانه که می‌توانند مکمل یکدیگر باشند و بخشی از مسئولیت‌های یونیفل را بر عهده بگیرند، در دست بررسی است.

بر این اساس، واشنگتن در حال رایزنی با فرانسه، ایتالیا، انگلیس و چند کشور دیگر درباره ترتیبات احتمالی است، اما هنوز توافقی در این زمینه حاصل نشده است.

بر اساس قطعنامه‌ای که سال گذشته در شورای امنیت سازمان ملل تصویب شد، مأموریت یونیفل در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ (دهم دی) به پایان می‌رسد و خروج منظم نیرو‌های آن از همان روز آغاز خواهد شد؛ فرایندی که ممکن است تا یک سال ادامه پیدا کند.

این نیرو‌ها در سال ۱۹۷۸ با عنوان مأموریتی موقت تشکیل شدند، اما نزدیک به پنج دهه در لبنان باقی ماندند.

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، اوایل هفته جاری گفت که جایگزینی یونیفل لزوماً به اعزام یک نیروی نظامی دیگر نیاز ندارد و می‌تواند شامل نیرو‌های غیرنظامی باشد که مسئولیت نظارت بر اجرای توافق‌های موجود را بر عهده بگیرند.

منبع: رویترز

برچسب ها: نیروهای یونیفل ، سازمان ملل ، مایک والتز
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