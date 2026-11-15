باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ مهرداد محمدزاده علمداری مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان‌غربی در گفتوگو با خبرنگار ما با اعلام این خبر افزود: از ابتدای سال جاری ۸۸۰۰ حامی ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد ۵۲۰۰ نفر جذب شده‌اند و در همین بازه ۱۳ هزار فرزند زیر چتر حمایت حامیان قرار گرفته‌اند.

وی با اظهار اینکه حامیان جدید مبلغ ۱۳ میلیارد و ۳۵۱ میلیون و ۵۶۸ هزار ریال حمایت کرده اند؛ گفت: درآمد این نهاد در ۷ ماه نخست سال جاری به ۱۴۰ میلیارد ریال رسیده است.

مدیرکل کمیته امداد آذربایجان‌غربی با تشریح وضعیت جامعه هدف تصریح کرد: هم‌اکنون ۷۳۰۰ یتیم و ۱۶۲۳۳ فرزند محسنین تحت پوشش این نهاد حمایتی هستند.

محمدزاده افزود: شمار کل حامیان نیز به ۸۰۶۵۰ نفر رسیده است که از این تعداد ۶۶۱۴۰ نفر فعال، ۱۱۵۰۰ نفر غیرفعال و ۳۰۰۰ نفر نیز حامی ثبت‌نام شده اما جذب نشده‌اند.

مدیرکل کمیته امداد آذربایجان‌غربی با تقدیر از خیران و حامیان استان بر لزوم افزایش مشارکت در طرح اکرام ایتام و محسنین تأکید کرد و خواستار همراهی بیشتر اصحاب رسانه و فعالان اجتماعی در معرفی این طرح شد.