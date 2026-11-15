حمید علی‌صمیمی از آغاز فرآیند پرداخت پاداش مدال‌آوران بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا از هفته جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمید علی‌صمیمی دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک، با اعلام این خبر گفت: با تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز، فرآیند پرداخت نیمی از پاداش مدال‌آوران طلایی بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا از هفته جاری آغاز شده است و نیم دیگر این پاداش‌ها نیز پس از تأمین اعتبار پرداخت خواهد شد.

وی در ادامه از حمایت و همراهی وزارت ورزش و جوانان و سازمان برنامه و بودجه در تأمین اعتبار پاداش مدال‌آوران قدردانی کرد و افزود: از همراهی صمیمانه این دو مجموعه با کمیته ملی پارالمپیک در فراهم کردن منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت پاداش ورزشکاران سپاسگزارم.

دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک خاطرنشان کرد: پرداخت پاداش مدال‌آوران نقره‌ای و برنزی این دوره از بازی‌ها نیز از نیمه آذرماه آغاز می‌شود و ورزشکاران افتخارآفرین کشورمان، مطابق مصوبه هیات اجرایی کمیته ملی پارالمپیک، پاداش‌های تعیین‌شده را دریافت خواهند کرد.

وی تأکید کرد: با توجه به شرایط موجود، تاکنون امکان تأمین بخشی از اعتبار پاداش‌ها فراهم شده است و پیگیری‌ها برای تأمین کامل اعتبار مصوب ادامه دارد تا پس از تخصیص منابع، باقی‌مانده پاداش ورزشکاران نیز به‌طور کامل پرداخت شود.

کاروان جمهوری اسلامی ایران در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا با حضور در ۱۵ رشته ورزشی به مصاف نمایندگان کشور‌های آسیایی رفت و در پایان این رقابت‌ها موفق به کسب ۱۰۲ مدال شامل ۲۶ مدال طلا، ۳۶ مدال نقره و ۴۰ مدال برنز شد.

برچسب ها: بازی های پاراآسیایی ، کمیته ملی پارالمپیک
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