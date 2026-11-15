باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی -امیرعباس سلطان‌پور فرماندار عجب‌شیرهمچنین با اشاره به احیای پروژه‌های راکد شهرستان اظهار کرد وگفت: دو پروژه زیرساختی مهم که سال‌ها راکد مانده بودند، شامل پایاب سد قلعه‌چای و کمربندی جنوبی، هم‌اکنون در حال اجرا هستند.

وی در بخش اشتغال گفت: تعهد ایجاد ۴۷۰ فرصت شغلی در شهرستان وجود دارد و تاکنون ۱۸۱ نفر در سامانه رصد ثبت‌نام کرده‌اند؛ این یعنی نزدیک به ۴۰ درصد این تعهد محقق شده است.

وی کمبود پرداختی وام‌های اشتغال را یک مشکل استانی عنوان کرد و افزود: در صورت تبدیل نمایندگی به اداره، بخش قابل توجهی از این مشکلات حل خواهد شد.

فرماندار عجب‌شیر در ادامه به جایگاه سیاسی شهرستان اشاره کرد و گفت: نبود نماینده مستقل از دغدغه‌های جدی مردم و مسئولان محلی است.

در ادامه این نشست، صادق احمدی، مدیرکل سیاسی دفتر استانداری آذربایجان‌شرقی، با تأکید بر لزوم پیگیری جدی از بانک‌ها برای اشتغال‌زایی گفت: اشتغال‌زایی سیاست‌های اصلی دولت در استان آذربایجان‌شرقی است و باید برای تحقق آن، به‌صورت مستمر و جدی از بانک‌ها پیگیری شود و هر گونه مقاومت در پرداخت تسهیلات مصوب دولت نیازمند رسیدگی است.