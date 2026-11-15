فرماندار عجب‌شیر گفت:از شش مدرسه سهمیه ساخت‌وساز شهرستان عجب شیر، پنج مدرسه در روستا‌های خضرلو و هرگلان افتتاح شده و تا پایان سال تحصیلی به بهره‌برداری کامل خواهند رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی -امیرعباس سلطان‌پور فرماندار عجب‌شیرهمچنین با اشاره به احیای پروژه‌های راکد شهرستان اظهار کرد وگفت: دو پروژه زیرساختی مهم که سال‌ها راکد مانده بودند، شامل پایاب سد قلعه‌چای و کمربندی جنوبی، هم‌اکنون در حال اجرا هستند.

وی در بخش اشتغال گفت: تعهد ایجاد ۴۷۰ فرصت شغلی در شهرستان وجود دارد و تاکنون ۱۸۱ نفر در سامانه رصد ثبت‌نام کرده‌اند؛ این یعنی نزدیک به ۴۰ درصد این تعهد محقق شده است.

وی کمبود پرداختی وام‌های اشتغال را یک مشکل استانی عنوان کرد و افزود: در صورت تبدیل نمایندگی به اداره، بخش قابل توجهی از این مشکلات حل خواهد شد.

فرماندار عجب‌شیر در ادامه به جایگاه سیاسی شهرستان اشاره کرد و گفت: نبود نماینده مستقل از دغدغه‌های جدی مردم و مسئولان محلی است.

در ادامه این نشست، صادق احمدی، مدیرکل سیاسی دفتر استانداری آذربایجان‌شرقی، با تأکید بر لزوم پیگیری جدی از بانک‌ها برای اشتغال‌زایی گفت: اشتغال‌زایی سیاست‌های اصلی دولت در استان آذربایجان‌شرقی است و باید برای تحقق آن، به‌صورت مستمر و جدی از بانک‌ها پیگیری شود و هر گونه مقاومت در پرداخت تسهیلات مصوب دولت نیازمند رسیدگی است.

برچسب ها: مدرسه ، دانش آموزان
خبرهای مرتبط
نامگذاری یک مدرسه در شهر جدید سهند به نام شهید نیلفروشان
طرح قاضی مدرسه ایلام اجرا می‌شود
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
هوای تبریز در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس
آغاز عملیات اجرایی نخستین پارک مدرسه استثنایی کشور در تبریز
ضرورت مقاوم سازی و تکمیل فضا‌های آموزشی، رفاهی و فرهنگی
مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در سیس؛ مادر ۷۸ ساله و پسر ۱۳ ساله جان باختند
ساخت وساز ۶ مدرسه در شهرستان‌های عجب شیر
آخرین اخبار
مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در سیس؛ مادر ۷۸ ساله و پسر ۱۳ ساله جان باختند
ساخت وساز ۶ مدرسه در شهرستان‌های عجب شیر
ضرورت مقاوم سازی و تکمیل فضا‌های آموزشی، رفاهی و فرهنگی
آغاز عملیات اجرایی نخستین پارک مدرسه استثنایی کشور در تبریز
هوای تبریز در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس