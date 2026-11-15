رئیس‌جمهور در پیامی با تسلیت جان‌باختگان تعدادی از کارکنان پتروپالایش دهلران در حادثه واژگونی اتوبوس، مسئولان ذیربط را به رسیدگی فوری به مصدومان، دلجویی از خانواده‌های داغدار و بررسی ابعاد این حادثه مامور کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در پیام تسلیت جان باختن تعدادی از کارکنان زحمتکش پتروپالایش دهلران در حادثه تلخ واژگونی اتوبوس، به خانواده‌های جان‌باختگان، همکارانشان و مردم شریف استان ایلام، به‌ویژه شهرستان‌های دهلران و آبدانان تاکید کرد: ضروری است مسئولان دستگاه‌های ذیربط، ضمن رسیدگی فوری و تأمین همه امکانات درمانی مورد نیاز برای مداوای مصدومان، با حضور و پیگیری مستمر، از خانواده‌های داغدار دلجویی به عمل آورند. همچنین لازم است علل و ابعاد این حادثه با دقت و فوریت بررسی و نتایج آن به‌صورت شفاف اعلام شود.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

حادثه تلخ واژگونی اتوبوس حامل کارکنان زحمتکش پتروپالایش دهلران در مسیر بازگشت از محل کار که منجر به جان‌باختن و مجروح شدن تعدادی از این عزیزان شد، موجب تأسف و تاثر عمیق اینجانب گردید.
این رخداد دردناک را به خانواده‌های جان‌باختگان، همکارانشان و مردم شریف استان ایلام، به‌ویژه شهرستان‌های دهلران و آبدانان تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای همه آنان رحمت و رضوان الهی، برای مصدومان شفای عاجل و برای عموم بازماندگان صبر و آرامش مسئلت دارم.
ضروری است مسئولان دستگاه‌های ذیربط، ضمن رسیدگی فوری و تأمین همه امکانات درمانی مورد نیاز برای مداوای مصدومان، با حضور و پیگیری مستمر، از خانواده‌های داغدار دلجویی به عمل آورند.
همچنین لازم است علل و ابعاد این حادثه با دقت و فوریت بررسی و نتایج آن به‌صورت شفاف اعلام شود. حفظ جان و سلامت نیروی کار، مسئولیتی جدی و غیرقابل اغماض است. باید با شناسایی و رفع زمینه‌های بروز حادثه، از تکرار چنین اتفاقاتی جلوگیری شود.

مسعود پزشکیان
رئیس‌جمهوری اسلامی ایران

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، رئیس جمهور
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