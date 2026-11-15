باشگاه خبرنگاران جوان - سرلشکر رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در دیدار اعضای دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب با خانواده شهید طهرانی مقدم گفت: شهید طهرانی مقدم جانشان را فدای برد موشکی ایران کردند و می‌گفتند توان موشکی بازوی قدرتمند ایران است

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا ادامه داد: وقتی به محضر رهبر شهید در سال ۱۳۸۶ رسیدیم ایشان فرمودند باید بالای ۲۰۰۰ موشک داشته باشیم.

وی افزود: شهید طهرانی مقدم برای افزایش برد موشک تحقیقاتی داشتند و در همین راه به شهادت رسیدند.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا گفت: وقتی صیاد شیرازی را شهید کردند به شهید طهرانی مقدم گفتم باید انتقام این شهید را بگیریم، همه پایگاه‌های اشرف و منافقین را بعد از شهادت شهید صیاد شیرازی با موشک زدیم.

سرلشکر رحیم صفوی همچنین گفت: سلام آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای را به خانواده شهید طهرانی مقدم میرسانم.

در ادامه مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب در دیدار اعضای دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب با خانواده شهید طهرانی مقدم گفت: شهید طهرانی‌مقدم نامه بسیار جالبی، احتمالاً در سال ۱۳۸۴، به رهبر شهید انقلاب نوشت که تعابیر فوق‌العاده‌ای در آن به کار برده بود.

وی افزود: ولایت‌مداری این شهید بزرگوار را نیز باید در چارچوب ایمان عمیق ایشان تفسیر کرد.

فضائلی خاطر نشان کرد: شهید طهرانی‌مقدم در این نامه نوشته بود: «ما در زمان امیرالمؤمنین (ع) نبودیم و این حسرت برای ما باقی مانده که نتوانستیم در رکاب ایشان کاری انجام دهیم؛ می‌خواهیم این حسرت را در رکاب شما جبران کنیم.»

وی تاکید کرد: شهید طهرانی‌مقدم در ادامه خطاب به رهبر شهید انقلاب تأکید کرده بود: «می‌خواهیم دست شما را پر کنیم و شما را دلگرم کنیم.»

عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب افزود: ما هیچ‌گاه ندیدیم رهبر شهید انقلاب در سخنان خود اغراق کنند. حتی در پیام‌های تسلیت برای شخصیت‌های مختلف، اعم از علما و غیرعلما، واژگانی را به کار می‌بردند که به آنها اعتقاد داشتند.

فضائلی گفت: ایشان تأکید می‌کردند که تعابیر و واژگان را بر اساس باور واقعی خود به کار می‌برند و در بیان ویژگی‌های افراد هیچ‌گونه اغراقی نداشتند.

وی افزود: وقتی رهبر شهید انقلاب با شناختی که از شهید تهرانی‌مقدم داشتند، ایشان را «دانشمند» نامیدند، این تعبیر کاملاً آگاهانه و دقیق بود.

منبع: ایرنا