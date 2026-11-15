باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - همزمان با آغاز سی‌وچهارمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در آیین ملی گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در بخشی از سخنان خود به اهمیت کتاب و کتابخوانی پرداخت و راجع به کتاب‌هایی که اخیراً مطالعه کرده است صحبت کرد.

پزشکیان در گفت‌وگویی نیز بیان کرد: تقریباً ۱۳۵ صفحه «تاریخ اطلس ایران» را خوانده‌ام و مجدد آن صفحاتی را که خوانده‌ام مرور می‌کنم.

وی ادامه داد: کتابی که به تازگی خوانده‌ام، «شاهنامه برای زندگی» است، که شاید برای خیلی‌ها خواندن چنین کتابی خوب باشد. برای مدیران و سیاستمداران نیز «کتاب برخاستن از فقر» شی جین‌پینگ کتاب خیلی خوبی است. این کتابی است که می‌توان از آن درس گرفت.

رئیس جمهور افزود: کتاب «فراجامعه» هم قبلاً خوانده‌ام و خلاصه هم کرده‌ام. اکنون بسیاری از کتاب‌هایی که خوانده‌ایم، در مدیریت از آن استفاده می‌کنیم. این کتاب‌ها نگاهمان را اصلاح می‌کند، نحوه برخوردمان را با جامعه و مدیریت تغییر می‌دهد. کتاب خیلی چیز‌ها را تغییر می‌دهد. راهی که گذشتگان رفتند و شکست خوردند، یا پیروز شدند، این درس‌ها را می‌توان از تاریخ گرفت.