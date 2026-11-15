سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی، از وقوع حادثه مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در شهر سیس خبر داد و گفت: در این حادثه تلخ، مادر ۷۸ ساله و پسر ۱۳ ساله جان باختند و یک نفر نیز راهی بیمارستان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- وحید شادی‌نیا در تشریح جزئیات حادثه اظهار کرد: صبح امروز گزارشی مبنی بر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در شهر سیس شبستر به مرکز اورژانس اعلام شد که بلافاصله یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد. شادی‌نیا افزود: متأسفانه در این حادثه یک خانم ۷۸ ساله و یک پسر ۱۳ ساله به علت مسمومیت جان خود را از دست دادند و یک مرد ۴۰ ساله نیز پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه به بیمارستان فاطمیه شبستر انتقال یافت.

سخنگوی اورژانس استان با تأکید بر خطر مرگبار گاز مونوکسیدکربن، از شهروندان خواست پیش از استفاده از وسایل گرمایشی، از سلامت و استاندارد بودن آنها اطمینان حاصل کنند.

وی تأکید کرد: نصب دودکش استاندارد و اطمینان از باز بودن مسیر خروج دود، استفاده از وسایل گرمایشی دارای تأییدیه استاندارد، پرهیز از استفاده از اجاق گاز برای گرم کردن محیط و توجه به تهویه مناسب فضا‌های بسته، از مهمترین راهکار‌های پیشگیری از مسمومیت با این گاز بی‌رنگ و بی‌بو است.

شادی‌نیا خاطرنشان کرد: سردرد، سرگیجه، تهوع، ضعف و خواب‌آلودگی می‌توانند از علائم اولیه مسمومیت باشند، در صورت مشاهده این علائم، افراد باید بلافاصله محیط آلوده را ترک کرده، به هوای آزاد بروند و با شماره ۱۱۵ تماس بگیرند.