باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از منابع آگاه گزارش داد که ناتو به دلیل افزایش اختلافات درون این ائتلاف بر سر هزینه‌های دفاعی و همچنین جنگ‌های ایران و اوکراین، برگزاری نشست بعدی خود را که قرار بود در سال ۲۰۲۷ در آلبانی برگزار شود، لغو خواهد کرد.

ادی راما، نخست‌وزیر آلبانی به این خبرگزاری گفت: «هنوز موضع مشترکی درباره زمان برگزاری نشست وجود ندارد و قطعاً این نشست در سال ۲۰۲۷ برگزار نخواهد شد. اگر در سال ۲۰۲۸ نشستی برگزار شود، در آلبانی خواهد بود».

در همین حال، مارک روته، دبیرکل ناتو، از پاسخ مستقیم به این موضوع خودداری کرد و گفت: «ما در برگزاری نشست‌های ناتو انعطاف‌پذیر هستیم» و افزود که این ائتلاف هر زمان که نیاز باشد، نشست برگزار می‌کند.

پیش از سال ۲۰۱۴، نشست‌های ناتو سالانه دو بار برگزار می‌شد، اما در دهه گذشته این نشست‌ها به یک بار در سال کاهش یافته است.

نشریه پولیتیکو پیش‌تر به نقل از منابع خود گزارش داده بود که مقر ناتو نسبت به برگزاری نشست در آلبانی، کشوری که کمترین میزان هزینه دفاعی را در میان اعضای این ائتلاف دارد، ابراز نگرانی کرده است.

بر اساس آمار ناتو، آلبانی در سال ۲۰۲۵ با اختصاص ۱.۴۸ درصد از تولید ناخالص داخلی خود به هزینه‌های دفاعی، در میان ۳۲ عضو این ائتلاف در رتبه آخر قرار گرفت.

منبع: خبرگزاری تاس