قاچاقچی دام در شهرستان بوکان با حکم تعزیرات حکومتی علاوه بر ضبط محموله قاچاق به پرداخت بیش از ۲ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ حسین نجف‌زاده مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی با اعلام این خبر گفت: پرونده قاچاق ۱۴ رأس گوسفند زنده به ارزش ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان بوکان مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده با بررسی مستندات پرونده و احراز تخلف مبنی بر حمل و نگهداری دام بدون مجوز قانونی متهم را علاوه بر ضبط احشام مکشوفه به پرداخت ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش ریالی دام‌های قاچاق محکوم کرد.

نجف‌زاده در تشریح نحوه کشف این محموله تصریح کرد: مأموران انتظامی ایستگاه بازرسی شهید رجایی بوکان این احشام را حین کنترل خودروهای عبوری از یک دستگاه وانت‌بار کشف و پرونده آن را جهت سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال کرده بودند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی در پایان خاطرنشان کرد: این اداره کل آماده دریافت و رسیدگی فوری به گزارشات مردمی است و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی، قاچاق کالا و ارز یا تخلفات حوزه بهداشت و دارو موضوع را از طریق سامانه اینترنتی www.tazirat135.ir و یا شماره تلفن ۱۳۵ به تعزیرات حکومتی گزارش دهند.

برچسب ها: دام قاچاق ، تعزیرات حکومتی
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اجرای ۱۴.۷ هزار میلیارد ریال عملیات امانی توسط راهداری آذربایجان‌غربی
۸۵ هزار سازش قضایی درآذربایجان‌غربی / نجات جان ۲۵ محکوم قصاص با وساطت شوراهای حل اختلاف
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