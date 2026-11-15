قاچاقچی دام در شهرستان بوکان با حکم تعزیرات حکومتی علاوه بر ضبط محموله قاچاق به پرداخت بیش از ۲ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ حسین نجف‌زاده مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی با اعلام این خبر گفت: پرونده قاچاق ۱۴ رأس گوسفند زنده به ارزش ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان بوکان مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده با بررسی مستندات پرونده و احراز تخلف مبنی بر حمل و نگهداری دام بدون مجوز قانونی متهم را علاوه بر ضبط احشام مکشوفه به پرداخت ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش ریالی دام‌های قاچاق محکوم کرد.

نجف‌زاده در تشریح نحوه کشف این محموله تصریح کرد: مأموران انتظامی ایستگاه بازرسی شهید رجایی بوکان این احشام را حین کنترل خودروهای عبوری از یک دستگاه وانت‌بار کشف و پرونده آن را جهت سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال کرده بودند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی در پایان خاطرنشان کرد: این اداره کل آماده دریافت و رسیدگی فوری به گزارشات مردمی است و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی، قاچاق کالا و ارز یا تخلفات حوزه بهداشت و دارو موضوع را از طریق سامانه اینترنتی www.tazirat135.ir و یا شماره تلفن ۱۳۵ به تعزیرات حکومتی گزارش دهند.