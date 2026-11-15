باشگاه خبرنگاران جوان - ماموران انتظامی فارس در جهت برخورد با مخلان امنیت اقتصادی و اجتماعی، موفق به انجام عملیات‌هایی همچون مهروموم فروشگاه مواد فروش و توقیف محموله‌های بدون مجوز شدند.

کشف گوسفندان بدون مجوز در خفر

فرمانده انتظامی خفر از کشف ۲۴ راس گوسفند بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ رحیم رضایی زاده فرمانده انتظامی خفر بیان کرد: در اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و احشام، ماموران انتظامی این شهرستان هنگام گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به ۲ دستگاه خودرو شامل یک نیسان و یک پراید وانت مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو‌ها ۲۴ راس احشام بدون هرگونه مجوز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی خفر با بیان اینکه کارشناسان ارزش احشام مکشوفه را ۷ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: رانندگان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

مهروموم فروشگاه مواد فروش در نی ریز

فرمانده انتظامی نی ریز از مهروموم یک فروشگاه که به محل فروش مواد مخدر و تردد افراد مشکوک تبدیل شده بود، خبر داد.

سرهنگ عظیم اله کرمی فرمانده انتظامی نی ریز اظهار کرد: در جهت ارتقای امنیت اجتماعی و مقابله با فعالیت‌های مجرمانه در پوشش واحد‌های صنفی، مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی با انجام اقدامات نظارتی و پیگیری‌های لازم، از فعالیت مجرمانه در یک واحد صنفی مطلع شدند.

او افزود: پس از بررسی موضوع و بازرسی از مکان مورد نظر تعداد ۲ هزار و ۶۶۰ عدد قرص متادون کشف شد که با تشکیل پرونده و هماهنگی قضایی، واحد صنفی مذکور به علت فروش مواد مخدر و فراهم کردن زمینه تردد افراد مشکوک، مهروموم شد.

فرمانده انتظامی نی ریز با تأکید بر برخورد قاطع با افرادی که از پوشش فعالیت‌های صنفی برای انجام اقدامات مجرمانه سوءاستفاده می‌کنند، گفت: پلیس با هرگونه فعالیت غیرقانونی که امنیت و سلامت جامعه را تهدید کند، برابر قانون برخورد خواهد کرد.

کشف سوخت بدون مجوز در اقلید

فرمانده انتظامی اقلید از کشف ۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در حوزه استحفاظی این شهرستان خبر داد.

سرهنگ اردلان رضایی فرمانده انتظامی اقلید اظهار کرد: در جهت طرح مبارزه با قاچاق سوخت و با هدف جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌های ملی، ماموران پلیس آگاهی، طی اخبار دریافتی از انبار سوخت قاچاق در یکی از حوزه‌های استحفاظی شهرستان مطلع شدند.

او بیان کرد: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از آن مکان ۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق را از تانکر یک دستگاه خودرو وانت نیسان بدون پلاک، کشف کردند.

سرهنگ اردلان رضایی با بیان اینکه ارزش سوخت کشف شده برابر نظر کارشناسان ۲ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: برخورد قاچاقچیان سوخت در دستور کار پلیس قرار دارد.

توقیف مانیتور‌های بدون مجوز در مهر

فرمانده انتظامی مهر از کشف ۳۸ دستگاه مانیتور و ۳۲ عدد پایه رایانه بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ نصراله دهقان فرمانده انتظامی مهر اظهار کرد: ماموران انتظامی بخش اسیر شهرستان مهر در ادامه طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه خودرو سواری ۴۰۵ مشکوک شدند و پس از هماهنگی قضایی آن را متوقف کردند.

او افزود: ماموران پس از بازرسی از این خودرو موفق به کشف ۳۸ دستگاه مانیتور و ۳۲ عدد پایه رایانه بدون مجوز قانونی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان مهر با بیان اینکه ارزش ریالی این محموله برابر نظر کارشناسان ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: راننده پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

کشف انواع کالای قاچاق در فراشبند

فرمانده انتظامی فراشبند از توقیف و کشف کالای قاچاق به ارزش ۷ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ عظیم شریفی فرمانده انتظامی فراشبند اظهار کرد: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران پلیس آگاهی فراشبند، هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه خودرو سواری پژو و ۲ دستگاه خودرو وانت مشکوک شدند و آن‌ها را متوقف کردند.

او افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو‌ها مقادیری کالای قاچاق شامل ۲۳۹ عدد اقلام تزئیناتی خودرو، ۴۴۰ لیتر گازوئیل و ۷۰۰ لیتر بنزین را کشف کردند.

سرهنگ شریفی با بیان این که ارزش کالا‌های کشف شده توسط کارشناسان ۷ میلیارد ریال برآورد شده است؛ اضافه کرد: در این رابطه خودرو‌ها توقیف و رانندگان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

منبع: پلیس فارس