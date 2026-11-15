استاد بزرگ شطرنج ایران، در رقابت‌های سبک راپید مسابقات جام آزاد کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای در مسکو به مدال برنز دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه مسابقات جام آزاد کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای در مسکو روسیه در بخش شطرنج که در سالن موزه شطرنج شهر مسکو برگزار شد، چهار نماینده کشورمان به مصاف حریفانی از کشور‌های روسیه، بلاروس، تاجیکستان، قرقیزستان، لائوس و نپال رفتند.

در پایان رقابت‌های سبک راپید، مبینا علی‌نسب با عملکردی موفق توانست جایگاه سوم را کسب کند و مدال برنز این رقابت‌ها را به دست آورد.

همچنین رضا مهدوی و آنوشا مهدیان با وجود کسب پیروزی‌های ارزشمند در برابر حریفان، بر اساس امتیازات و قوانین پوئن‌شکنی نتوانستند به جمع مدال‌آوران راه پیدا کنند.

مسابقات جام آزاد کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای در مسکو روسیه با حضور ۲۱ کشور در حال برگزاری است.

برچسب ها: شطرنج ، مبینا علی نسب
خبرهای مرتبط
پیشنهاد پریدر برای جلوگیری از رویارویی کشور‌های در حال جنگ در رقابت‌های شطرنج جهان
آغاز رقابت شطرنج‌بازان ایران در جام آزاد شانگهای؛ ملی‌پوشان در بخش رپید به میدان رفتند
حضور تیم شطرنج نابینایان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در کراچی
رئیس فدراسیون جانبازان و توان‌یابان: امیدوارم بتوانیم رتبه بازی‌های آسیایی هانگژو را تکرار کنیم
رایزنی رئیس فدراسیون شطرنج ایران نتیجه داد؛
دو رده سنی جدید به مدال‌های قابل شمارش المپیاد دانش‌آموزی جهان اضافه شد
لغو حکم جریمه ۲۵ هزار یورویی و محرومیت یک‌ساله ایران توسط فدراسیون جهانی شطرنج
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ابوالقاسم پور : داور بازی را ادامه داد تا استقلال شکست نخورد
جوانان در بازی با عراق محک بهتری می‌خورند/ قلعه نویی نمی‌تواند مسن‌ها را بیاورد
درخواست بزرگ محمودی از پرسپولیس
گروگان‌گیران فوتبال ایران چه کسانی هستند؟
کاپ مرد سال فوتسال آسیا به موزه آستان قدس رضوی اهدا شد
مهدیه نظری معاون ورزش زنانِ مدیرعامل استقلال شد
باشگاه پرسپولیس با آگهی فروش خواسته از محمودی زهرچشم بگیرد
پرسپولیس پرونده آسانی را به cas فرستاد
استقلال به دنبال مهاجم خارجی؛ سهراب چه گزینه‌ای را می‌پسندد؟
زمان برگزاری مجمع پرسپولیس مشخص شد
آخرین اخبار
مسابقات جام آزاد کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای/ مبینا علی‌نسب برنزی شد
دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک: پرداخت پاداش مدال‌آوران بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا آغاز شد
پیروزی تیم ملی فوتبال امید در بازی دوستانه مقابل سپاهان
استقلال به دنبال مهاجم خارجی؛ سهراب چه گزینه‌ای را می‌پسندد؟
درخواست مدیران استقلال از سهراب؛ زمین تمرین دلخواهت را معرفی کن!
آسانی در تیررس رقبا؛ استقلال چگونه ستاره آلبانیایی را حفظ می‌کند؟
فیروز کریمی: فوتبال ساحلی رشته‌ای فوق‌العاده سخت و ارزشمند است
تاج: هدف فوتبال ساحلی ایران باید قهرمانی جهان باشد
آخوندی: هدف‌گذاری فوتبال ساحلی ایران، قهرمانی جهان در سال ۲۰۲۹ است + فیلم
پرداخت مرحله سوم بورسیه‌های همبستگی المپیک به ۱۲ ورزشکار ایرانی
ساحلی‌بازان ایران یکشنبه شب راهی تایلند می‌شوند
درخواست بزرگ محمودی از پرسپولیس
ابوالقاسم پور : داور بازی را ادامه داد تا استقلال شکست نخورد
مدیرکل امور باشگاه‌های وزارت ورزش: دولت مسئول ساخت و نگهداری ورزشگاه برای باشگاه‌ها نیست
آغاز رقابت شطرنج‌بازان ایران در جام آزاد شانگهای؛ ملی‌پوشان در بخش رپید به میدان رفتند
کاپ مرد سال فوتسال آسیا به موزه آستان قدس رضوی اهدا شد
پرسپولیس پرونده آسانی را به cas فرستاد
مهدیه نظری معاون ورزش زنانِ مدیرعامل استقلال شد
گروگان‌گیران فوتبال ایران چه کسانی هستند؟
ملی‌پوشان ترامپولین ایران در یزد مهیای سفر به روسیه می‌شوند
باشگاه پرسپولیس با آگهی فروش خواسته از محمودی زهرچشم بگیرد
جوانان در بازی با عراق محک بهتری می‌خورند/ قلعه نویی نمی‌تواند مسن‌ها را بیاورد
زمان برگزاری مجمع پرسپولیس مشخص شد
مظفری‌زاده دوباره مدیرعامل تراکتور شد
قلعه‌نویی: بازیکنان جوان باید مقابل تیم‌های بزرگ محک بخورند
حدادی: آگهی فروش محمودی دوشنبه منقضی می‌شود
محمودی: هیچ کس من را اغوا نکرده بود