استونی اعلام کرد از دهم آذر تمامی گذرگاه‌های مرزی خود با روسیه را مسدود خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مارگوس تساهکنا، وزیر امور خارجه استونی اعلام کرد این کشور قصد دارد از اول دسامبر (دهم آذر) تمامی گذرگاه‌های مرزی خود با روسیه را ببندد.

او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس این موضوع را اعلام کرد و افزود که به همتایان خود در فنلاند، لتونی و لیتوانی درباره این موضوع اطلاع داده است.

ایگور تارو، وزیر کشور استونی پیش‌تر گفته بود که دولت این کشور هفته آینده درباره بستن مرز با روسیه تصمیم‌گیری خواهد کرد.

این تصمیم در بستر اتهام استونی به روسیه درباره دست داشتن در عملیات تخریبی اتخاذ شده است.

بامداد روز گذشته، هشت شهروند لتونی در ارتباط با تلاش برای ورود به محوطه شرکت دفاعی «تِرئود سیستم» در نزدیکی تالین بازداشت شدند. این شرکت در زمینه تولید پهپاد‌های شناسایی و تهاجمی فعالیت می‌کند. به گفته مقام‌های استونی، هدف مهاجمان منفجر کردن و به آتش کشیدن این مجموعه بود.

در ادامه، سرویس امنیت داخلی استونی مدعی شد که این عملیات به دستور سازمان اطلاعات نظامی روسیه انجام شده است. 

استونی پیش از این نیز در سال ۲۰۲۶، به دلیل آنچه حوادث مرزی و نگرانی‌های امنیتی عنوان کرده بود، ساعات فعالیت برخی گذرگاه‌های مرزی را کاهش داده بود. اما تصمیم جدید، برخلاف محدودیت‌های قبلی، به معنای بستن کامل هر سه گذرگاه مرزی با روسیه است.

منبع: خبرگزاری تاس

برچسب ها: کشور استونی ، مرز روسیه ، بستن مرزها
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