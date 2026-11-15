مدیر پایگاه میراث جهانی تخت سلیمان گفت: تخت سلیمان سرزمین زر، تاریخ و تمدن است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - افراسیاب گراوند مدیر پایگاه میراث جهانی تخت سلیمان در گفتگو با خبرنگار ما تخت سلیمان را سرزمین زر، تاریخ و تمدن دانست و اظهار کرد: تخت سلیمان سرزمینی که در آن علاوه بر خلق موهبت های الهی، در اداوار مختلف تاریخی به خلق شاهکار معماری و مهندسی دست زداه اند.

گراوند در پاسخ به پرسش تخت‌سلیمان برای گردشگران خارجی چه چیزی دارد که آن‌ها را شگفت‌زده می‌کند اظهار کرد: تخت سلیمان حماسه تاریخ و طبیعت است و در واقع یک مرکز مذهبی-آموزشی، اداری_سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بوده است. تخت سلیمان از نادرترین ابنیه تاریخی جهان است که ما عناصر خلقت(آب، خاک و آتش) رو در کنار هم داریم و می توانیم علاوه بر دیدن آثار ارزشمند تاریخی، جاذبه های طبیعی (طبیعت بکر و چشم نواز و دریاچه) رو مشاهده می کنیم.

افراسیاب گراوند به بزرگ‌ترین مشکل و چالش تخت‌سلیمان پرداخت و گفت: عدم تخصیص اعتبارات کافی جهت حفاظت و مرمت آثار، پیمان سپاری طرح های مرمتی مجموعه، راه دسترسی مناسب، بویژه جاده تخت سلیمان_ زنجان از بزرگترین چالش های تخت سلیمان می‌باشد.

مدیر پایگاه تخت سلیمان افزود: بازدید سالیانه بیش از ۱۰۰ هزار گردشگر از مجموعه، ظرفیت و فرصت مغتنمی برای پویایی اقتصاد بومی و محلی منطقه بوجود آورده و احداث و شکل گیری اقامتگاه های بوم گردی در جوار مجموعه و شهر تخت سلیمان گواهی بر این مدعاست.

ما امسال در راستای رونق اقتصادی منطقه و بویژه واحدهای اقامتی، سعی کردیم جز تعطیلی روزهای تاسوعا و عاشورا، مابقی تعطیلات مجموعه باز باشد و شاید افزایش ۱۶ درصدی گردشگر نسبت به سال های پیشین مرتبط با این برنامه باشد.

گراوند ادامه داد: ما در راستای پویایی مجموعه و همچنین رونق گردشگری آن،دو طرح در اولویت برنامه های مجموعه داریم: مرمت و بازسازی دروازه شمالی که با اجرای این طرح می توان بازدید از حصار محاطی (برج و بارو ها) را داشته باشیم یعنی اینکه مسیر ورود گردشگران را از دروازه شمالی طراحی کنیم که پس از بازدید ابنیه داخلی، از دروازه جنوب شرقی خروج کنند، ساماندهی موزه مجموعه از دو طرح اولویت دار این مجموعه می باشد.

مدیر پایگاه تخت سلیمان در پایان اظهار کرد: با توجه به تعداد زیاد گردشگران و همچنین جاذبه های گردشگری اطراف مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان، از جمله: چمن متحرک چملی، آبشار قینرجه و چشمه های معدنی و آبگرم اطراف، زیرساخت های گردشگری منطقه جوابگوی همه سلایق گردشگران نبوده و باید امکانات، رستوران و واحدهای اقامتی استاندارد احداث شود.

هرچند که در سال های اخیر چندین مرکز اقامتی بوم گردی در شهر تخت سلیمان و روستاهای اطراف شکل گرفته است. ما در راستای استقبال از گردشگران و ارایه خدمات بهتر به آنها، این آمادگی رو داریم که پارکینگ مجموعه به وسعت دو هکتار و همچنین سایر امکانات (غرفه ها، نمازخانه، سرویس های بهداشتی) را جهت سرمایه گذاری و احداث سایر امکانات رفاهی در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم.