امروز ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۵ و در نخستین روز رقابت‌های لیگ قهرمانی دوچرخه‌سواری زنان کشور رکاب‌زنان تیم استقلال در دو بخش جاده و پیست، موفق به کسب دو مدال طلا، سه نقره و دو برنز شدند. تیم دوچرخه‌سواری بانوان استقلال در پایان نخستین روز مسابقات، شروعی موفق در لیگ قهرمانی کشور داشت. رکاب‌زنان استقلال در بخش جاده شروعی درخشان داشتند. در ماده تایم‌تریل انفرادی، الیکا یوسفی با عملکردی موفق به مقام قهرمانی رسید و مدال طلا را از آن خود کرد. پانته‌آ قلی‌پور نیز در همین ماده با قرار گرفتن در جایگاه دوم، مدال نقره را به دست آورد. ملینا شوندی از تیم کرمان موتور نیز سوم شد.