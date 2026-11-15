ورزشی عکس باشگاه خبرنگاران جوان

مسابقات لیگ قهرمانی دوچرخه‌سواری بانوان کشور

مسابقات لیگ قهرمانی دوچرخه‌سواری بانوان کشور
عکاس امیر مهدی حیدر
تاریخ انتشار ۲۴ آبان ۱۴۰۵ ۲۱:۱۰
کد خبر
۹۱۴۹۲۴۶
نظر دادن
دانلود
امروز ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۵ و در نخستین روز رقابت‌های لیگ قهرمانی دوچرخه‌سواری زنان کشور رکاب‌زنان تیم استقلال در دو بخش جاده و پیست، موفق به کسب دو مدال طلا، سه نقره و دو برنز شدند. تیم دوچرخه‌سواری بانوان استقلال در پایان نخستین روز مسابقات، شروعی موفق در لیگ قهرمانی کشور داشت. رکاب‌زنان استقلال در بخش جاده شروعی درخشان داشتند. در ماده تایم‌تریل انفرادی، الیکا یوسفی با عملکردی موفق به مقام قهرمانی رسید و مدال طلا را از آن خود کرد. پانته‌آ قلی‌پور نیز در همین ماده با قرار گرفتن در جایگاه دوم، مدال نقره را به دست آورد. ملینا شوندی از تیم کرمان موتور نیز سوم شد.

مسابقات لیگ قهرمانی دوچرخه‌سواری بانوان کشور

امروز ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۵ و در نخستین روز رقابت‌های لیگ قهرمانی دوچرخه‌سواری زنان کشور رکاب‌زنان تیم استقلال در دو بخش جاده و پیست، موفق به کسب دو مدال طلا، سه نقره و دو برنز شدند. تیم دوچرخه‌سواری بانوان استقلال در پایان نخستین روز مسابقات، شروعی موفق در لیگ قهرمانی کشور داشت. رکاب‌زنان استقلال در بخش جاده شروعی درخشان داشتند. در ماده تایم‌تریل انفرادی، الیکا یوسفی با عملکردی موفق به مقام قهرمانی رسید و مدال طلا را از آن خود کرد. پانته‌آ قلی‌پور نیز در همین ماده با قرار گرفتن در جایگاه دوم، مدال نقره را به دست آورد. ملینا شوندی از تیم کرمان موتور نیز سوم شد.
۲۴ / ۰۸ / ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۰
/

برچسب ها: دوچرخه‌سواری ، لیگ دوچرخه سواری بانوان
مطالب مرتبط
مسابقات لیگ قهرمانی دوچرخه‌سواری بانوان کشور
young journalists club

مسابقات دوچرخه سواری بین المللی ژئوپارک

مسابقات لیگ قهرمانی دوچرخه‌سواری بانوان کشور
young journalists club

مسابقه دوچرخه سواری دانهیل - تبریز

مسابقات لیگ قهرمانی دوچرخه‌سواری بانوان کشور
young journalists club

مسابقات قهرمانی کاپ آسیایی دوگانه در تبریز

پربازدیدترین عکس‌ها
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha