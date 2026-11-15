باشگاه خبرنگاران جوان - راشکی مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان گفت: به منظور آسیب شناسی واحد‌های صنعتی با حضور اعضای کلینیک صنعت سیار از ۵ واحد تولیدی در شهرک صنعتی محمد آباد واقع در شهرستان هامون بازدید به عمل آمد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان در جریان برگزاری این رویداد گفت: این کلینیک صنعت سیار ، متشکل از اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه ها و اعضای فن بازار منطقه ای می باشد که از ۵ واحد تولیدی فعال در زمینه شیمیایی، غیر فلزی و نساجی بازدید شد.

وی اظهار داشت:عارضه یابی و شناسایی مشکلات صنایع به همراه ارایه راهکارهای کاربردی و عملیاتی مبتنی بر یافته های علمی و پژوهشی از اهداف مهم در برگزاری این تور صنعتی می باشد.

"علیرضا راشکی" گفت:این اقدامات باعث افزایش ظرفیت تولید واحدهای فعال و کمک به بازفعال شدن واحد‌های راکد می شود.

این مقام مسئول در ادامه افزود: در این برنامه از واحدهای صنعتی"مقید فوم " تولید انواع فوم ساختمانی از پلی استایرن، " صنایع پلاستیک رهدار " تولید نایلکس و انواع کیسه های پلاستیکی بدون بافت، " نمونه گستران هامون " تولید انواع عایق های رطوبتی و ایزوگام ,«حمید نوری » تولید انواع پوشال کولر و همچنین " صنایع ریسندگی و بافندگی زابل " تولید انواع نخ فاستونی و رنگرزی پارچه بازدید به عمل آمد.

رییس هیات مدیره شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان افزود: نیاز به نقدینگی و تسهیلات سرمایه در گردش، تامین سوخت، نوسازی و بهسازی ماشین آلات خطوط تولید، تربیت و به کارگیری نیروی فنی و‌ ماهر، حمایت دستگاه های اجرایی با خرید از محصولات تولیدی ، معرفی محصولات تولیدی از طریق حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی از عمده مشکلات مطرح شده در بازدید اعضای کلینیک صنعت سیار از این واحدهای تولیدی بود.

وی تاکید کرد: مقرر شد راهکارهای عملیاتی با نگاه به زیست بوم منطقه و ظرفیت های احصاء شده توسط اعضای کلینیک صنعت سیار تهیه و شود تا باعث مرتفع شدن یا کاهش مشکلات صاحبان صنایع مشکلات آنان شود تا حفظ جریان تولید و اشتغال در افزایش تولید و بهره وری، تغییرات محسوسی مشاهده و ارزیابی گردد.

دیدار با «اسماء رخشانی» فرماندار شهرستان هامون از دیگر برنامه های این رویداد بود.

وی در نشست مشترک با مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی و مدیر کلینیک کسب و کار استان گفت:انتظار است پیوند دانشگاه با صنعت منجر به احصاء و حل مشکلات واحد‌های تولیدی و وحدت رویه در ارایه خدمات مطلوب به واحدهای صنعتی و ترغیب مدیران آنها به اخذ مشاوره های تخصصی توسط صنایع شهرستان و واحد‌های تولیدی مستقر در شهرک صنعتی محمدآباد شود و این فرمانداری جهت هم افزایی و مشارکت دهی دستگاه های اجرایی مرتبط با این امر که منتج به تولید و اشتغال پایدار خواهد شد، آمادگی کامل دارد‌.

مرضیه اسفندیاری» مدیر کلینیک کسب و کار استان نیز در دیدار با فرماندار هامون به شرح اقدامات، برنامه ها و دستاوردهای کلینیک صنعت سیار پرداخت و تصریح کرد: تاکنون دستاوردهای بسیار خوبی حاصل پیوند دانشگاه با صنعت از طریق حمایت شرکت شهرک های صنعتی استان و حضور اعضای هیات علمی دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و مشاورین پارک علم و فناوری و‌ فن بازار منطقه ای در کلینیک کسب و کار استان و کلینیک صنعت سیار به وقوع پیوسته و نگاه مدیران تولیدی و صاحبان صنایع از تولید سنتی به تولید صنعتی و‌ پژوهش محور با اخذ مشاوره های تخصصی از جامعه دانشگاهی و فناور در حال نهادینه شدن است.

وی عنوان داشت: در بازدید از این ۵ واحد تولیدی در شهرک صنعتی محمدآباد هامون نیز طی گفتگوی چهره به چهره و بازدید میدانی عمده مشکلات شناسایی و‌ از طریق ارتباط با مدیران صنایع، راهکارهای عملیاتی با نگاه دانشگاهی ارایه خواهد شد.

شهرک صنعتی استان