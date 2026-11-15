مسابقات هفته یازدهم لیگ برتر فوتسال با تداوم صدرنشینی گهر زمین سیرجان پیگیری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات هفته یازدهم لیگ برتر فوتسال با برگزاری ۷ دیدار برگزار شد و در مهمترین دیدارها گهر زمین سیرجان در خانه دائم پناه مشهد به برتری ۳ - ۲ دست یافت.
پالایش نفت بندرعباس با نتیجه قاطع ۴ - ۱ شهرداری ساوه را بدرقه کرد.
مس سونگون در خانه فولاد زرند ایرانیان به برتری قاطع ۵ - ۰ رسید.
گیتی پسند که مطابق انتظارات در فصل جاری ظاهر نشده است توانست با ۵ گل از سد فولاد هزمرگان بگذرد.
نتایج سایر دیدارها بدین شرح است:
پردیس شهید شیری ۲ - ۳ نگین تندیس قرچک
پالایشگاه نفت شازند ۱ - ۰ پالایش نفت اصفهان
سن ایچ ساوه ۱ - ۲ دلسوختگان قم