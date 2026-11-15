مسابقات هفته یازدهم لیگ برتر فوتسال با تداوم صدرنشینی گهر زمین سیرجان پیگیری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات هفته یازدهم لیگ برتر فوتسال با برگزاری ۷ دیدار برگزار شد و در مهمترین دیدار‌ها گهر زمین سیرجان در خانه دائم پناه مشهد به برتری ۳ - ۲ دست یافت.

پالایش نفت بندرعباس با نتیجه قاطع ۴ - ۱ شهرداری ساوه را بدرقه کرد.

مس سونگون در خانه فولاد زرند ایرانیان به برتری قاطع ۵ - ۰ رسید.

گیتی پسند که مطابق انتظارات در فصل جاری ظاهر نشده است توانست با ۵ گل از سد فولاد هزمرگان بگذرد.

نتایج سایر دیدار‌ها بدین شرح است:

پردیس شهید شیری ۲ - ۳ نگین تندیس قرچک

پالایشگاه نفت شازند ۱ - ۰ پالایش نفت اصفهان

سن ایچ ساوه ۱ - ۲ دلسوختگان قم

برچسب ها: لیگ برتر فوتسال ، تیم فوتسال گهرزمین سیرجان ، مس سونگون ، گیتی پسند
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