مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی مازندران از انجام مطالعات خاک در سطح ۶ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان در سال جدید خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - علی انتظارالمهدی مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی مازندران در سومین جلسه هم‌اندیشی و برنامه‌ریزی همایش روز جهانی خاک از انجام مطالعات خاک در سطح ۶ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان در سال جدید خبر داد و گفت: بر اساس نقشه‌های مدیریت‌پذیر حاصل از این مطالعات، طرح‌های الگویی کشاورزی در این اراضی اجرا خواهد شد.

او افزود: همایش روز جهانی خاک فرصتی برای تبیین نقش حیاتی خاک در امنیت غذایی، پایداری تولید کشاورزی و حفظ محیط زیست است.

انتظارالمهدی با اشاره به اهمیت منابع خاک در مازندران، گفت: در این استان با توجه به نقش منابع خاک در تولید محصولات راهبردی به‌ویژه برنج، توجه به موضوعاتی همچون فشردگی خاک، تخریب و فرسایش، مدیریت حاصلخیزی، افزایش بهره‌وری و حفاظت از اراضی کشاورزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

او افزود: بدین منظور این مدیریت در نظر دارد مطالعات خاک را در سطح ۶ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان در سال جدید به انجام برساند تا با توجه به نقشه‌های مدیریت‌پذیر حاصله، نسبت به انجام طرح‌های الگویی کشاورزی در آن اراضی اقدام شود.

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: این جلسه با دبیری مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان و با هدف هماهنگی بین‌بخشی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی و تدوین برنامه‌های اجرایی و محتوایی همایش روز جهانی خاک برگزار شد.

او افزود: در این جلسه، حاضران ضمن بررسی اقدامات و برنامه‌های پیشنهادی برای برگزاری هرچه مطلوب‌تر این همایش، بر ضرورت توجه ویژه به مسائل و چالش‌های منابع خاک استان، تبیین اهمیت حفاظت و مدیریت پایدار خاک، ارتقای آگاهی عمومی و انتقال یافته‌های علمی و پژوهشی به عرصه‌های تولیدی تأکید کردند.

انتظار المهدی گفت: همچنین بر استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی و بخش‌های تخصصی سازمان در طراحی محور‌های علمی، تهیه محتوای آموزشی و ترویجی و مشارکت فعال در اجرای برنامه‌های همایش تأکید شد و حاضران به تبادل نظر درباره تقسیم وظایف، نحوه مشارکت دستگاه‌ها و مجموعه‌های مرتبط و هماهنگی‌های اجرایی پرداختند تا زمینه برگزاری همایشی اثربخش با رویکرد علمی، تخصصی و کاربردی فراهم شود.

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی مازندران در پایان با تأکید بر اهمیت این موضوع، افزود: حفاظت و مدیریت پایدار منابع خاک، زیربنای امنیت غذایی و پایداری تولید در بخش کشاورزی است و اجرای مطالعات خاک و طرح‌های الگویی مبتنی بر نقشه‌های مدیریت‌پذیر، نقش مستقیمی در افزایش بهره‌وری، حمایت از کشاورزان و رونق اقتصاد مقاومتی در روستا‌ها ایفا می‌کند؛ از این رو همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های علمی، پژوهشی و اجرایی برای ارتقای آگاهی عمومی و انتقال یافته‌های علمی به عرصه‌های تولیدی ضروری است.