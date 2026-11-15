باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - روزنامه نیویورک‌تایمز به نقل از یک مقام نظامی آمریکا گزارش داد که ناو هواپیمابر «یو‌اس‌اس تئودور روزولت» فردا به دو ناو هواپیمابر دیگر آمریکا در آسیای غربی ملحق خواهد شد.

به این ترتیب، شمار ناو‌های هواپیمابر نیروی دریایی آمریکا در منطقه به سه فروند خواهد رسید.

در حال حاضر ناو‌های هواپیمابر «یو‌اس‌اس جورج اچ. دبلیو. بوش» و «یو‌اس‌اس جورج واشنگتن» در منطقه فعالیت می‌کنند. هنوز مشخص نیست ناو روزولت در کنار دو ناو دیگر باقی می‌ماند یا قرار است جایگزین یکی از آنها شود.

این ناو هواپیمابر ۹ نوامبر (دوشنبه، ۱۸ آبان) سنگاپور را به مقصد آسیای غربی ترک کرده بود.

پیش از این، ناو هواپیمابر «یو‌اس‌اس آبراهام لینکلن» در آسیای غربی حضور داشت که اواخر تابستان به آمریکا بازگشت. در آن زمان، گزارش‌هایی درباره طولانی شدن مأموریت، فشار روانی بر خدمه و مشکلات مربوط به تأمین آذوقه و امکانات بهداشتی در این ناو منتشر شده بود. نیروی دریایی آمریکا نیز با ورود ناو «جورج واشنگتن» به منطقه، مأموریت لینکلن را به این ناو واگذار کرد.

منبع: الجزیره