باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان سنجش آموزش کشور روز یکشنبه اعلام کرد: پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت‌نام به تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۵، آن دسته از متقاضیانی که تا ۲۴ آبان برای ثبت‌نام اقدام نکرده‌اند، می‌توانند تا روز شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

متقاضیان ضرورت دارد پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام، به تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و ثبت‌نام خود را تکمیل کنند.

همچنین متقاضیانی که پیش‌تر ثبت‌نام کرده‌اند، در صورت تمایل می‌توانند تا تاریخ یادشده نسبت به مشاهده و ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.