رئیس موساد که اواخر هفته گذشته به واشنگتن و میامی سفر کرده بود، به تل‌آویو بازگشته و قرار است امشب در جلسه کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی شرکت کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رسانه‌های عبری گزارش دادند که رومن گافمن، رئیس موساد از سفر خود به آمریکا بازگشته و در نشست امنیتی کابینه رژیم صهیونیستی که قرار است عصر امروز برگزار شود، شرکت می‌کند.

این نخستین نشست کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی پس از انتخابات کنست خواهد بود.

گافمن در جریان سفر خود به آمریکا، در واشنگتن با جان رتکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) دیدار کرد و سپس برای ملاقات با استیو ویتکاف، فرستاده ارشد کاخ سفید به میامی رفت.

روزنامه معاریو گزارش داد که محور این دیدار‌ها «ایران و تأثیر آن بر امنیت اسرائیل» بوده است.

به گزارش وای‌نت، گافمن قرار است پس از نشست کابینه امنیتی، دیداری خصوصی نیز با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی داشته باشد.

منبع: تایمز اسرائیل

برچسب ها: رئیس موساد ، رژیم صهیونیستی ، بنیامین نتانیاهو
خبرهای مرتبط
آکسیوس: رئیس موساد با مقام‌های ارشد دولت ترامپ دیدار می‌کند
رویترز: رئیس موساد با وزیر خارجه سوریه به صورت تلفنی گفت‌و‌گو کرده است
طراحان طرح شکست‌خورده براندازی ایران از موساد برکنار شدند
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
وال‌استریت ژورنال: ایران همچنان تا ۲۵۰۰ موشک در اختیار دارد
نشست سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در پاکستان آغاز شد
گزارش ادعایی لوموند: مسکو در تقابل تهران با آمریکا و اسرائیل از ایران حمایت می‌کند
حملات توپخانه‌ای و هوایی رژیم صهیونیستی به چند منطقه در جنوب لبنان
سه عامل حمله مرگبار به کلیسایی در اردن به اعدام محکوم شدند
اختلال در پروازهای آمریکا تا اواخر یکشنبه ادامه می‌یابد
لاوروف: اروپا جایگاه خود در مذاکرات اوکراین را نمی‌داند
نیویورک تایمز: مسکو خواستار پایان فعالیت ناتو در آسیای مرکزی و قفقاز است
روسیه: بیش از ۱۱۰۰ نظامی اوکراینی طی یک روز کشته شدند
سفر مایک والتز به بیروت برای گفت‌و‌گو درباره آینده یونیفل
آخرین اخبار
انصارالله خطاب به ائتلاف سعودی: به جای پنهان شدن پشت دروغ، شکست خود را بپذیرید
رئیس موساد به سرزمین‌های اشغالی بازگشت
نیویورک تایمز: «تئودور روزولت» فردا به دو ناو آمریکایی در آسیای غربی ملحق می‌شود
استونی تمام گذرگاه‌های مرزی خود با روسیه را می‌بندد
ناتو برگزاری نشست بعدی خود را به دلیل اختلافات داخلی منتفی کرد
سفر مایک والتز به بیروت برای گفت‌و‌گو درباره آینده یونیفل
ترامپ اختلال گسترده پرواز‌ها را به گردن بایدن انداخت
حادثه دریایی در نزدیکی تنگه هرمز
زلنسکی محدودیت‌های استارلینک را عامل حملات روسیه دانست
حملات توپخانه‌ای و هوایی رژیم صهیونیستی به چند منطقه در جنوب لبنان
روسیه: بیش از ۱۱۰۰ نظامی اوکراینی طی یک روز کشته شدند
اروپا یک نفتکش «ناوگان سایه» روسیه را در مدیترانه توقیف کرد
لاوروف: اروپا جایگاه خود در مذاکرات اوکراین را نمی‌داند
ورود نزدیک به ۱۵۰۰ مهاجر به جزایر قناری در یک روز
یورش نظامیان صهیونیست به اردوگاه بلاطه در کرانه باختری
مذاکره شرکت قطری برای بهره‌برداری از دو میدان نفتی ونزوئلا
سه عامل حمله مرگبار به کلیسایی در اردن به اعدام محکوم شدند
لولا: برزیل در واکنش به تعرفه‌های آمریکا به دنبال شرکای تجاری جدید است
نیویورک تایمز: مسکو خواستار پایان فعالیت ناتو در آسیای مرکزی و قفقاز است
ارتقای سطح همکاری دفاعی استرالیا و فیلیپین
کرملین: مذاکره‌کنندگان اروپایی هنوز با روسیه تماس نگرفته‌اند
نشست سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در پاکستان آغاز شد
اختلال در پروازهای آمریکا تا اواخر یکشنبه ادامه می‌یابد
حماس خواستار فشار بر اسرائیل برای ورود اقلام اسکان اضطراری به غزه شد
کوشنر: آمریکا به دنبال برقراری تماس مستقیم میان روسیه و اروپا درباره اوکراین است
مکرون: محدود کردن کمک‌ها به اوکراین زمینه‌ساز جنگی دیگر خواهد شد
گزارش ادعایی لوموند: مسکو در تقابل تهران با آمریکا و اسرائیل از ایران حمایت می‌کند
وال‌استریت ژورنال: ایران همچنان تا ۲۵۰۰ موشک در اختیار دارد
هیئت رسمی کره شمالی وارد مسکو شد
یمن از رهگیری موشک‌ها و سرنگونی پهپاد سعودی خبر داد