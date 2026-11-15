باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رسانه‌های عبری گزارش دادند که رومن گافمن، رئیس موساد از سفر خود به آمریکا بازگشته و در نشست امنیتی کابینه رژیم صهیونیستی که قرار است عصر امروز برگزار شود، شرکت می‌کند.

این نخستین نشست کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی پس از انتخابات کنست خواهد بود.

گافمن در جریان سفر خود به آمریکا، در واشنگتن با جان رتکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) دیدار کرد و سپس برای ملاقات با استیو ویتکاف، فرستاده ارشد کاخ سفید به میامی رفت.

روزنامه معاریو گزارش داد که محور این دیدار‌ها «ایران و تأثیر آن بر امنیت اسرائیل» بوده است.

به گزارش وای‌نت، گافمن قرار است پس از نشست کابینه امنیتی، دیداری خصوصی نیز با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی داشته باشد.

منبع: تایمز اسرائیل