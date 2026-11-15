باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه هیئت دولت عصر امروز، یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه، به ریاست مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، برگزار شد و در آن، مهم‌ترین مسائل اجرایی و اقتصادی کشور، ساماندهی شرکت‌های دولتی، مدیریت مصرف و صرفه‌جویی، الزامات اداره کشور در شرایط جنگی، گزارش‌های حوزه انرژی اتمی و دیپلماسی و برخی مصوبات اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.

ضرورت تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی زیان‌ده و اصلاح ساختار مدیریتی

پزشکیان در این جلسه با اشاره به برگزاری جلسات کارشناسی درباره وضعیت شرکت‌های دولتی و ادامه بررسی‌ها برای اتخاذ تصمیم در این زمینه، بر ضرورت تعیین تکلیف شرکت‌هایی که فعالیت آنها جز زیان و خسارت برای کشور نتیجه‌ای ندارد، تأکید کرد.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: شرکت‌هایی که زیان‌ده هستند و استمرار فعالیت آنها توجیهی ندارد، باید از حیث ساختار مدیریتی و همچنین فلسفه وجودی، مأموریت و میزان اثربخشی مورد بازنگری جدی قرار گیرند. در این میان، ضعف‌های مدیریتی در بخش قابل توجهی از این شرکت‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد و درباره نحوه ادامه فعالیت یا اصلاح وضعیت آنها تصمیم‌گیری شود.

پزشکیان از همه اعضای هیئت دولت، به‌ویژه وزرا، خواست با مشارکت فعالانه در این فرآیند، زمینه ساماندهی وضعیت شرکت‌های دولتی و اصلاح نابسامانی‌های موجود را فراهم کنند.

سیاست صرفه‌جویی از دولت و تأکید بر الگوی عملی مدیران

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه سیاست کاهش مصرف و صرفه‌جویی باید از مجموعه دولت آغاز شود، اظهار داشت: یکی از شعار‌های اصلی دولت، مدیریت مصرف و صرفه‌جویی است و این رویکرد را از خودمان آغاز کرده‌ایم. بنده شخصاً از اتاق کار خودم شروع کرده‌ام و اکنون حتی برای ورود به اتاق رئیس‌جمهوری نیز اثری از گرمایش وجود ندارد.

پزشکیان با اشاره به برنامه‌ریزی برای کاهش فضای مورد استفاده و تجمیع محل برگزاری جلسات، تأکید کرد: نمی‌توان دیگران را به توسعه صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف دعوت کرد، اما خودمان در عمل به آن پایبند نباشیم. مدیران و مسئولان دولتی باید در این زمینه پیشگام باشند و با رفتار و عملکرد خود، الگوی عملی مدیریت مصرف را ارائه دهند.

تأکید بر اجرای جدی سه‌شنبه‌های بدون خودرو و کاهش سفر‌های اداری

رئیس‌جمهور در ادامه، اجرای جدی طرح سه‌شنبه‌های بدون خودرو را مورد تأکید قرار داد و از وزرا خواست علاوه بر رعایت این موضوع از سوی خود، مجموعه مدیران و کارکنان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی را نیز به مشارکت در آن تشویق کنند.

پزشکیان با اشاره به ضرورت کاهش تردد‌های غیرضروری و استفاده از ظرفیت دورکاری و ارتباطات مجازی، خواستار آن شد که در صورت امکان، کارکنان در روز سه‌شنبه بدون استفاده از خودروی شخصی یا اداری در محل کار حاضر شوند و در مواردی که امکان حضور یا انجام امور به شکل غیرحضوری وجود دارد، از ظرفیت دورکاری نیز استفاده شود.

رئیس جمهور همچنین بر ضرورت به حداقل رساندن سفر‌های کاری همکاران از استان‌ها و شهرستان‌ها به مرکز تأکید کرد و خواستار برگزاری جلسات و پیگیری امور از طریق بستر‌های ارتباطی مجازی شد تا ضمن کاهش هزینه‌ها و تردد‌های غیرضروری، اساساً نیازی به انجام حجم بالای سفر‌های اداری ایجاد نشود.

ضرورت آمادگی همه‌جانبه دولت در شرایط جنگی و پشتیبانی از نیرو‌های مسلح و معیشت مردم

پزشکیان در ادامه با اشاره به شرایط جنگی کشور و تلاش شبانه‌روزی دشمن برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های مختلف در راستای ایجاد مشکلات و محدودیت‌ها، خطاب به اعضای هیئت دولت تأکید کرد: ما در شرایط جنگ قرار داریم و دشمن با تمام ظرفیت خود برای ایجاد مشکل در کشور تلاش می‌کند. مقاومت و تاب‌آوری در چنین شرایطی، مستلزم پذیرش و تحمل برخی دشواری‌ها نیز هست.

رئیس جمهور افزود: دولت نیز باید شبانه‌روزی و با تمام ظرفیت، ضمن پشتیبانی از نیرو‌های مسلح، تأمین معیشت مردم و تدارک کالا‌ها و اقلام مورد نیاز جامعه را با جدیت دنبال کند.

پزشکیان همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی مناسب و تبیین واقعیت‌های اداره کشور برای مردم تأکید کرد و گفت: باید به شکل مناسب با مردم صحبت کرد تا آنان در جریان حجم مسائل، محدودیت‌ها و مشکلات اداره کشور قرار گیرند.

تأکید رئیس‌جمهور بر پرهیز از حاشیه‌سازی و تمرکز بر انجام مسئولیت‌ها

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از آنچه انتشار مطالب خلاف واقع، تهمت و فضاسازی علیه دولت در برخی رسانه‌ها عنوان کرد، اظهار داشت: متأسفانه عده‌ای در کشور به‌طور مستمر در حال انتشار مطالب نادرست، تهمت و ایجاد فضاسازی علیه دولت هستند. بنده شخصاً تمایلی ندارم در این خصوص وارد بحث شوم، مرتب درباره عمق مشکلات و گرفتاری‌های کشور صحبت کنم یا به این فضاسازی‌ها پاسخ بدهم؛ اما منصفانه نیست که از رسانه‌های مختلف برای جوسازی علیه دولت استفاده شود.

پزشکیان با تأکید بر اینکه تمرکز خود را بر انجام وظایف و مسئولیت‌های محوله قرار داده است، تصریح کرد: نمی‌خواهم درگیر سخنان، تهمت‌ها و دروغ‌ها شوم. تا جایی که مقدورات کشور اجازه دهد، از نیرو‌های نظامی و رزمندگان عزیز پشتیبانی خواهم کرد و در کنار آن، با تمام ظرفیت برای حل مشکلات مردم و رفع گرفتاری‌های آنان تلاش می‌کنم.

ارائه گزارش دستاورد‌های صنعت پلاسما و کاربرد‌های آن در سلامت، کشاورزی و محیط زیست

در ادامه جلسه هیئت دولت، گزارش مبسوطی از فعالیت‌ها، اقدامات و دستاورد‌های سازمان انرژی اتمی کشور در حوزه صنعت پلاسما ارائه شد.

در این گزارش، ظرفیت‌ها و موفقیت‌های به‌دست‌آمده در توسعه فناوری پلاسما و کاربرد‌های آن در حوزه پزشکی و سلامت، بخش کشاورزی و بهینه‌سازی و حفاظت از محیط زیست تشریح شد و ابعاد مختلف بهره‌گیری از این فناوری در عرصه‌های کاربردی و مورد نیاز کشور مورد توجه قرار گرفت.

گزارش وزیر امور خارجه از نشست اقلیمی کاپ ۳۱ و تحولات دیپلماسی منطقه‌ای

در بخش دیگری از جلسه، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، گزارشی از نشست کاپ ۳۱ در ترکیه با محوریت تغییرات اقلیمی و ضرورت حفاظت از اقلیم‌ها و محیط زیست ارائه کرد.

وی همچنین گزارشی از دیدار‌ها و ملاقات‌های رئیس‌جمهور با رؤسا و نخست‌وزیران کشور‌های مختلف و مذاکرات انجام‌شده در حاشیه این نشست ارائه داد و به تشریح گفت‌و‌گو‌های صورت‌گرفته درباره توسعه و تقویت روابط دوجانبه با کشور‌های همسایه پرداخت.

وزیر امور خارجه همچنین آخرین تحولات و مباحث مرتبط با روند دیپلماسی کشور را برای اعضای هیئت دولت تشریح کرد.

تصویب آیین‌نامه اجرایی معاملات گواهی سپرده نفت خام و میعانات گازی

در جلسه امروز همچنین، هیئت وزیران آیین‌نامه اجرایی راه‌اندازی معاملات گواهی سپرده نفت خام و میعانات گازی را به تصویب رساند.

منبع: ریاست جمهوری