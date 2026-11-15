رییس فدراسیون سوارکاری از فعال بودن ۲ هزار و ۵۰۰ باشگاه سوارکاری و مراکز تولید و پرورش اسب در نقاط مختلف کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمود حیدری رییس فدراسیون سوارکاری در مجمع سالیانه هیات سوارکاری استان اردبیل اظهار کرد: ورزشکاران ایرانی در تمام رشته‌های سوارکاری از جمله اسب دوانی، پرش با اسب، درساژ، اسب سواری استقامتی و اسب سواری به دیگر سبک‌ها و چوگان فعالیت دارند.

وی بیان کرد: این ورزشکاران در مسابقات بین‌المللی پرش با اسب که در آسیا و اروپا برگزار می‌شود، شرکت می‌کنند و در جشنواره زیبایی اسب به ویژه اسب عرب هم که ۲ سازمان بین‌المللی در جهان دارد، عضویت دارند.

رئیس فدراسیون سوارکاری اضافه کرد: فعالیت در حوزه سوارکاری در استان‌های مختلف کشور یکسان نیست و رشته‌های پرش با اسب در ۱۱ استان، اسب دوانی در پنج استان و جشنواره زیبایی اسب عرب ۶ استان کشور بسیار فعال است.

حیدری با تاکید بر ضرورت توسعه متوازن رشته‌های سوارکاری در کشور ادامه داد: حمایت از استان‌های کم‌برخوردار، توسعه آموزش پایه و استعدادیابی، تربیت نیرو‌های تخصصی، استانداردسازی مسابقات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی از اولویت‌های فدراسیون برای گسترش این ورزش در سطح ملی است.

وی گفت: توسعه سوارکاری در استان‌ها باید بر اساس امکانات، ویژگی‌های اقلیمی و ظرفیت‌های موجود انجام شود و لازم است در کنار رشته‌های سنتی و بومی، برای گسترش رشته‌های ورزشی استاندارد و منطبق با مقررات فدراسیون جهانی نیز برنامه‌ریزی شود.

رئیس فدراسیون سوارکاری با بیان اینکه خرید و پرورش اسب با سوارکاری تفاوت می‌کند، گفت: سوارکاری ورزش لاکچری نیست، برای باشگاه داری خرید، تولید، پرورش و نگهداری اسب نیاز به سرمایه دارد، اما باید بین این موارد با فعالیت‌های ورزشی سوارکاری تفاوت قائل شد.

حیدری افزود: در گذشته هر سوارکار باید اسب داشت ولی امروز با سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و توسعه باشگاه‌ها برای سوارکاری دیگر نیاز به اسب شخصی نیست و هر کس می‌تواند با مراجعه به باشگاه‌ها آموزش دیده و اسب سواری کند.

وی بیان کرد: بسیاری از ورزشکاران در کشور بدون اینکه اسب داشته باشند با تمرین و زحمت حرفه‌ای، ماهر و موفق شده‌اند.

رییس فدراسیون سوارکاری با اشاره به لزوم ابهام‌زدایی از این رشته ورزشی اضافه کرد: متاسفانه نگاهی در جامعه وجود دارد که سوارکاری را تنها یک ورزش لوکس و تفریحی برای قشر مرفه می‌داند، در حالی که این حوزه یک صنعت بکر اقتصادی با ظرفیت اشتغال‌زایی و ارزآوری بسیار بالاست که ریشه در پیشینه تمدنی و تاریخی کشور ما دارد.

حیدری با تاکید بر ابعاد معنوی، ورزشی و به ویژه اقتصادی صنعت اسب ادامه داد: اسب در فرهنگ اسلامی و آیات قرآن کریم دارای قداست و برکت بوده و جایگاه ویژه‌ای دارد و همه باید برای همگانی کردن آن تلاش و کوشش کنند و در همین راستا فدراسیون با با آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها مذاکراتی انجام داده است.

وی با اشاره به کارکرد‌های نوین این رشته در بخش‌های سلامت و توان‌بخشی گفت: امروزه سوارکاری در دنیا به عنوان یک روش درمانی موثر برای بیماران اوتیسم، افراد دارای معلولیت‌های ذهنی و جسمی و حتی درمان افسردگی شناخته می‌شود و بر همین اساس کمیته‌ای ویژه‌ای در فدراسیون راه‌اندازی خواهد شد.

ضرورت اصلاح نگرش عمومی نسبت به سوارکاری

رییس فدراسیون سوارکاری ضعف اطلاع‌رسانی عمومی را از چالش‌های این رشته برشمرد و گفت: برای گسترش این رشته باید از ظرفیت رسانه‌ها استفاده شود و هیات‌های استانی با برنامه‌ریزی منظم زمینه آشنایی بیشتر مردم با ابعاد ورزشی، فرهنگی و اقتصادی آن را فراهم کنند.

حیدری افزود: اطلاع‌رسانی مناسب می‌تواند به جذب علاقه‌مندان جدید، افزایش تقاضا برای آموزش، رونق باشگاه‌ها و تقویت فعالیت‌های مرتبط با تولید و پرورش اسب کمک کند.

وی اظهار کرد: باید میان "اسب" به عنوان سرمایه و "سوارکاری" به عنوان ورزش تفکیک قائل شویم تا آحاد مردم به ویژه جوانان بدانند که سوارکاری مختص قشر مرفه نیست بلکه این نگاه نیازمند اصلاح و ابهام‌زدایی است.

وی با بیان اینکه بسیاری از مالکان اسب در دنیا سوارکار نیستند و صرفا در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کنند، اضافه کرد: صنعت اسب در دنیا یک حوزه بزرگ سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی محسوب می‌شود.

رییس فدراسیون سوارکاری ادامه داد: سوارکاری زنجیره‌ای از اشتغال برای مربیان، مهتران، دامپزشکان و نیرو‌های فنی ایجاد می‌کند و توسعه صنعت اسب منجر به افزایش فرصت‌های شغلی و رونق اقتصادی منجر می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ویژه استان اردبیل در حوزه پرورش اسب و توسعه سوارکاری، گفت: رشته استقامت به دلیل نیاز کمتر به زیرساخت‌های تخصصی و قابلیت گسترش فعالیت‌ها، به‌صورت جدی در دستور کار هیأت استان قرار گیرد.

وی افزود: با توسعه این رشته در اردبیل می‌توان زمینه حضور فعال‌تر سوارکاران استان در رقابت‌های ملی و منطقه‌ای و توسعه تعاملات با کشور‌های همسایه را فراهم کرد.

رییس فدراسیون سوارکاری اظهار کرد: فدراسیون برای ارتقای سطح دانش سوارکاران، مربیان و داوران آماده برگزاری کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی تخصصی است.

️مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل هم در این مجمع گفت: اتحاد و همدلی اعضای هیات سوارکاری عامل اصلی توسعه و موفقیت این رشته است.

عوض نخست افزود: سوارکاری ورزشی نشاط‌آفرین و مبتنی بر ارتباط عاطفی و قلبی میان انسان و اسب است.

وی با اشاره به استقبال چشمگیر مردم از جشنواره‌های «شو سواره» اسب‌های اصیل در شهرستان‌های مختلف استان اظهار کرد: استقبال مردم از جشنواره‌ها و رویداد‌های سوارکاری بیانگر پتانسیل بالای این رشته ورزشی است.

وی با اشاره به ابعاد کمی و کیفی جشنواره، بیان کرد: هنگام برگزاری این جشنواره‌ها در شهرستان‌های استان هزاران تماشاگر و گردشگر از نقاط مختلف کشور به تماشای این رقابت‌ها نشستند و ین تأثیر مستقیمی بر توسعه گردشگری ورزشی استان دارد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل با اشاره به موفقیت هیأت سوارکاری در جذب حمایت‌های مالی انسجام و تعامل درون‌سازمانی را از عوامل کلیدی پیشرفت این هیأت دانست و اضافه کرد: زمانی که اعضای یک هیأت با همدلی در مسیر اهداف مشترک حرکت کنند، زمینه موفقیت و ارتقای عملکرد مجموعه فراهم می‌شود و حمایت‌های اداره کل ورزش و جوانان و فدراسیون نیز زمانی اثربخش خواهد بود که با مشارکت و همکاری فعال اعضای هیأت همراه شود.

نخست با ارائه گزارشی از روند ساماندهی و تعیین تکلیف هیأت‌های ورزشی استان، ادامه داد: طی ۲۰ ماه گذشته از مجموع ۲۱ هیأت دارای سرپرست در استان، رییس و اعضای هیات رئیسه ۱۶ هیأت با برگزاری انتخابات تعیین تکلیف شدند و پیگیری‌های لازم برای مشخص شدن رییس و اعضای هیات رییسه پنج هیأت باقی مانده در حال انجام است.

وی از تلاش برای تامین زیرساخت‌های مورد نیاز ورزشی در استان خبر داد و گفت: اداره کل ورزش و جوانان استان دنبال کاهش حاشیه‌ها و تقویت تعامل با هیات‌های ورزشی است تا ورزش بیش از بیش توسعه و ارتقا یابد.

️رئیس هیأت سوارکاری استان اردبیل نیز گفت: برگزاری چهار جشنواره کشوری و ۶ مسابقه استانی بدون دریافت ریالی از اداره کل ورزش و جوانان استان و فدراسیون سوارکاری از جمله اقدامات این هیات در سال جاری است.

بهاءالدین ایلخانی افزود: برگزاری چهار جشنواره کشوری در شهرستان‌های اردبیل، نیر، گرمی و مشگین‌شهر، ۶ مسابقه استانی و هشت شوی سوارکاری در شهرستان‌های پارس‌آباد، نیر، گرمی، اردبیل و مشگین‌شهر از جمله اقدامات هیات سوارکاری استان در ۲ سال اخیر است.

وی برگزاری دوره مربیگری درجه سه و کلینیک تخصصی در استان، برگزاری سه دوره مسابقات کورس در شهرستان‌های اصلاندوز، گرمی و مشگین‌شهر و حضور ۶ نماینده از استان در آزمون کلینیک سطوح چهار تا هفت و مشارکت در دیگر برنامه‌ها را از جمله دیگر اقدامات هیات سوارکاری استان اردبیل برشمرد.

وی با اشاره به برگزاری تور سوارکاری با حضور ۳۰ اسب و ۳۰ سوارکار در مسیر دریاچه نئور تا سوباتان هشتپر، اظهار کرد: هیات سوارکاری استان در تمام رویداد‌ها و مناسبت‌های استانی و ملی حضور فعال دارد که برگزاری منظم گشت‌های هفتگی از سوی باشگاه‌های سوارکاری، مشارکت در رویداد‌های استانی مانند کوچ عشایر، برنامه‌های درختکاری و رژه‌های ملی از جمله آنهاست.

️رئیس هیأت سوارکاری استان اردبیل جذب حامی مالی را از اولویت‌های این هیات ذکر کرد و گفت: برای اجرای برنامه‌ها و جشنواره‌ها در سال گذشته اعضای هیأت مدیره و مدیران باشگاه‌های خصوصی ۲۰ میلیارد ریال به این هیات کمک کردند.

ایلخانی با بیان اینکه در مجموع ۱۳۹ ورزشکار در نقاط مختلف استان در رشته سوارکاری بیمه ورزش و سازماندهی شده‌اند، افزود: از این تعداد ۷۴ نفر آقا و ۶۵ نفر خانم هستند.

وی برگزاری دوره آموزشی «کتاب آبی» به‌عنوان پیش‌نیاز دوره‌های آموزشی جشنواره‌ها و مسابقات زیبایی اسب، برگزاری شوی سوارکاری در پارس‌آباد و دوره‌های کلینیک آموزش پایه سوارکاری، مربیگری و نعل‌بندی را از جمله برنامه‌های هیات سوارکاری استان ذکر کرد.