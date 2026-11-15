باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی - حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمجید سیدقریشی، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی، شامگاه یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه در تجمع مردمی سنندج، با اشاره به جایگاه مردم ایران در تحولات تاریخی و دینی اظهار کرد: مردم ایران و به‌ویژه مردم کردستان از ملت‌های مؤمن و مقاومی هستند که حضورشان در میدان و ایستادگی در برابر استکبار، جلوه‌ای از مجاهدت در راه خداست.

وی با بیان اینکه امروز جهان شاهد تقابل دو جبهه حق و باطل است، افزود: یک جریان در مسیر حقیقت و پاکی حرکت می‌کند و جریان دیگر با تکیه بر فریب، دروغ و سلطه‌طلبی به دنبال پیشبرد اهداف خود است؛ تقابلی که نمونه‌های آن را می‌توان در رفتار قدرت‌های استکباری مشاهده کرد.

سیدقریشی با اشاره به مفهوم دجال در روایات آخرالزمانی بیان کرد: دجال را می‌توان فراتر از یک فرد و به‌عنوان نمادی از یک نظام و شبکه سازمان‌یافته فریب و دروغ در نظر گرفت؛ جریانی که امروز در عملکرد برخی قدرت‌های جهانی و سیاست‌های سلطه‌جویانه آنان نمود پیدا کرده است.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به جایگاه ملت ایران در روایات اسلامی تصریح کرد: در روایات پیامبر اسلام(ص) از قومی سخن گفته شده که خداوند آنان را دوست دارد و آنان نیز خداوند را دوست دارند. این روایت در کنار سایر نشانه‌های تاریخی و دینی، بیانگر جایگاه ویژه ایرانیان در تحولات جهان اسلام است.

وی همچنین با نقل خاطره‌ای از آیت‌الله حائری شیرازی درباره دیدار با گروهی از نخبگان و دانشگاهیان ژاپنی گفت: اعضای این گروه در جریان سفر به شیراز، هدف خود را زیارت کوه دماوند عنوان کرده و به باورهای دینی خود درباره نقش این منطقه در تحولات آینده جهان اشاره کرده بودند.

سیدقریشی با اشاره به فشارهای گسترده دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد: قدرت‌های استکباری با تمام امکانات سیاسی، اقتصادی و نظامی خود برای تضعیف ایران تلاش کرده‌اند، اما این اقدامات نه‌تنها موجب عقب‌نشینی ملت نشده، بلکه اراده مردم برای ایستادگی را تقویت کرده است.

وی ادامه داد: دشمنان تصور می‌کردند با هدف قرار دادن رهبران و فرماندهان می‌توانند ساختار مقاومت را از بین ببرند، اما شهادت این شخصیت‌ها موجب رویش نیروهای تازه و تقویت روحیه ایستادگی در جامعه شده است.

این سخنران با اشاره به شهادت بیش از ۲۴۰ دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: جامعه دانشگاهی کشور نیز در جریان حوادث اخیر شهدای بسیاری تقدیم کرده است و در میان آنان دانشجویانی حضور دارند که در حساس‌ترین مقاطع زندگی خود، دفاع از کشور را برگزیدند.

سیدقریشی با اشاره به شهادت دانشجویی که در آستانه برگزاری مراسم ازدواج خود قرار داشت، افزود: این جوان به جای پرداختن به مراسم عروسی، برای انجام وظیفه در میدان حاضر شد و به شهادت رسید؛ همچنین استادان، کارکنان و نیروهای بخش درمان نیز در شمار شهدای این حوادث قرار دارند.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار کرد: در هیچ شرایطی نباید از اصول و مواضع رهبری فاصله گرفت و حتی در صورت انجام مذاکرات، حفظ عزت، استقلال و منافع ملی باید در اولویت قرار داشته باشد.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به تجربه مذاکرات گذشته و بدعهدی آمریکا خاطرنشان کرد: ملت ایران بارها فرصت گفت‌وگو و تعامل را فراهم کرده، اما طرف مقابل به تعهدات خود پایبند نبوده است؛ بنابراین نباید تجربه‌های گذشته فراموش شود و بار دیگر به وعده‌های دشمن اعتماد کرد.

وی با اشاره به تفاوت رویکرد دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا گفت: ممکن است این دو جریان در شیوه‌های اجرایی اختلاف داشته باشند، اما در اهداف کلان و سیاست‌های سلطه‌طلبانه تفاوت اساسی با یکدیگر ندارند.

سیدقریشی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ روحیه مقاومت در جامعه گفت: مشکلات اقتصادی و فشارهای دشمن نباید موجب خستگی و ناامیدی مردم شود. مسئولان نیز باید در کنار مردم بایستند و از آرمان‌های شهدا صیانت کنند؛ چراکه ملت ایران اجازه نخواهد داد فداکاری شهدا و دستاوردهای کشور نادیده گرفته شود.

وی در پایان برای پیروزی ملت ایران در برابر دشمنان، حفظ و سلامتی رهبر معظم انقلاب اسلامی و جبران آسیب‌های واردشده به مردم دعا کرد.