به گفته رئیس اداره محیط زیست تالش، روزانه بیش از ۲۰ تن زباله شهری و روستایی به محل دفن زباله آلالان در بخش اسالم این شهرستان منتقل می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان – شهرستان تالش دارای چندین محل تخلیه و دفن زباله شهری و روستایی شامل آلالان اسالم (مربوط به شهرداری اسالم و تعاونی دهیاران)، لندفیل قروق (کریم‌محله) متعلق به شهرداری تالش و همچنین محل‌های دفن لیسار، حویق و چوبر است که اغلب در نواحی جلگه‌ای و در مجاورت ساحل دریا قرار دارند.

اصغر خودکار، رئیس اداره حفاظت محیط زیست تالش با اشاره به مشکلات مدیریت پسماند در بخش اسالم این شهرستان گفت: پراکندگی مراکز گردشگری، رستوران‌های بین‌راهی در مسیر گردشگری اسالم به خلخال، ییلاقات و اقامتگاه‌های بومگردی و محلی، در کنار افزایش حضور گردشگران، حجم پسماند تولیدی در این منطقه را افزایش داده و مدیریت اصولی آن را با چالش جدی مواجه کرده است.

او افزود: روزانه بیش از ۲۰ تن زباله شهری و روستایی به محل دفن زباله آلالان اسالم منتقل می‌شود؛ موضوعی که با توجه به ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری این منطقه، ضرورت ساماندهی و مدیریت اصولی پسماند را دوچندان می‌کند.

بازدید دادستان تالش از محل دفن زباله‌های شهری و روستایی اسالم؛ بررسی چالش‌های زیست‌محیطی مدیریت پسماند

بازدید دادستان تالش از محل دفن زباله‌های شهری و روستایی اسالم

رئیس اداره حفاظت محیط زیست تالش همچنین از بازدید دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان از محل دفن زباله‌های شهری و روستایی بخش اسالم خبر داد.

خودکار با بیان اینکه بخش اسالم از مناطق شاخص گردشگری استان گیلان به شمار می‌رود، تصریح کرد: تراکم جمعیتی، حضور گردشگران از نقاط مختلف کشور و بهره‌مندی گسترده از جاذبه‌های طبیعی، در کنار نبود زیرساخت و مکان مناسب برای مدیریت پسماند‌های شهری و روستایی، مشکلات متعدد بهداشتی و زیست‌محیطی را در این بخش ایجاد کرده است.

انتقال روزانه بیش از ۲۰ تن زباله به آلالان اسالم

به گفته او، صیانت از طبیعت ارزشمند اسالم و جلوگیری از آلودگی محیط زیست، نیازمند اتخاذ تدابیر اجرایی، ساماندهی محل دفن زباله، تقویت زیرساخت‌های مدیریت پسماند و همکاری جدی دستگاه‌های مسئول است.

منبع: روابط عمومی محیط زیست گیلان

برچسب ها: مدیریت پسماند ، محل دفن زباله
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