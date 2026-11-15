انصارالله ادعای عربستان درباره پرواز پهپادهای این جنبش در حریم هوایی مکه و مدینه را تکذیب کرد و گفت فقط اهداف نظامی و نفتی را هدف می‌گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یحیی سریع، سخنگوی انصارالله در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، هدف قرار دادن شهر‌های مکه و مدینه از سوی این جنبش را تکذیب کرد.

او نوشت: «دشمن سعودی پس از متحمل شدن ضربات دردناک در میدان نبرد، بار دیگر دروغ بزرگ خود را تکرار می‌کند و مدعی شده است که دو پهپاد را بر فراز مکه و یک پهپاد دیگر را بر فراز مدینه رهگیری کرده است».

یحیی سریع این گزارش را «دروغ و جعل» خواند و تأکید کرد که انصارالله فقط تأسیسات نظامی و نفتی را هدف قرار می‌دهد.

سخنگوی انصارالله در پایان گفت: «به جای پنهان شدن پشت اماکن مقدس اسلامی، شکست در میدان نبرد را بپذیرید».

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ائتلاف سعودی عصر امروز مدعی شده بود که دو پهپاد منتسب به انصارالله را در مکه و یک پهپاد را در مدینه رهگیری کرده است.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: انصارالله یمن ، مکه و مدینه ، ائتلاف سعودی
خبرهای مرتبط
هشدار امنیتی آمریکا به شهروندان خود در عربستان
یمن از رهگیری موشک‌ها و سرنگونی پهپاد سعودی خبر داد
مقام انگلیسی: اهمیت باب‌المندب کمتر از تنگه هرمز نیست
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
وال‌استریت ژورنال: ایران همچنان تا ۲۵۰۰ موشک در اختیار دارد
نشست سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در پاکستان آغاز شد
گزارش ادعایی لوموند: مسکو در تقابل تهران با آمریکا و اسرائیل از ایران حمایت می‌کند
حملات توپخانه‌ای و هوایی رژیم صهیونیستی به چند منطقه در جنوب لبنان
سه عامل حمله مرگبار به کلیسایی در اردن به اعدام محکوم شدند
اختلال در پروازهای آمریکا تا اواخر یکشنبه ادامه می‌یابد
لاوروف: اروپا جایگاه خود در مذاکرات اوکراین را نمی‌داند
نیویورک تایمز: مسکو خواستار پایان فعالیت ناتو در آسیای مرکزی و قفقاز است
روسیه: بیش از ۱۱۰۰ نظامی اوکراینی طی یک روز کشته شدند
سفر مایک والتز به بیروت برای گفت‌و‌گو درباره آینده یونیفل
آخرین اخبار
انصارالله خطاب به ائتلاف سعودی: به جای پنهان شدن پشت دروغ، شکست خود را بپذیرید
رئیس موساد به سرزمین‌های اشغالی بازگشت
نیویورک تایمز: «تئودور روزولت» فردا به دو ناو آمریکایی در آسیای غربی ملحق می‌شود
استونی تمام گذرگاه‌های مرزی خود با روسیه را می‌بندد
ناتو برگزاری نشست بعدی خود را به دلیل اختلافات داخلی منتفی کرد
سفر مایک والتز به بیروت برای گفت‌و‌گو درباره آینده یونیفل
ترامپ اختلال گسترده پرواز‌ها را به گردن بایدن انداخت
حادثه دریایی در نزدیکی تنگه هرمز
زلنسکی محدودیت‌های استارلینک را عامل حملات روسیه دانست
حملات توپخانه‌ای و هوایی رژیم صهیونیستی به چند منطقه در جنوب لبنان
روسیه: بیش از ۱۱۰۰ نظامی اوکراینی طی یک روز کشته شدند
اروپا یک نفتکش «ناوگان سایه» روسیه را در مدیترانه توقیف کرد
لاوروف: اروپا جایگاه خود در مذاکرات اوکراین را نمی‌داند
ورود نزدیک به ۱۵۰۰ مهاجر به جزایر قناری در یک روز
یورش نظامیان صهیونیست به اردوگاه بلاطه در کرانه باختری
مذاکره شرکت قطری برای بهره‌برداری از دو میدان نفتی ونزوئلا
سه عامل حمله مرگبار به کلیسایی در اردن به اعدام محکوم شدند
لولا: برزیل در واکنش به تعرفه‌های آمریکا به دنبال شرکای تجاری جدید است
نیویورک تایمز: مسکو خواستار پایان فعالیت ناتو در آسیای مرکزی و قفقاز است
ارتقای سطح همکاری دفاعی استرالیا و فیلیپین
کرملین: مذاکره‌کنندگان اروپایی هنوز با روسیه تماس نگرفته‌اند
نشست سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در پاکستان آغاز شد
اختلال در پروازهای آمریکا تا اواخر یکشنبه ادامه می‌یابد
حماس خواستار فشار بر اسرائیل برای ورود اقلام اسکان اضطراری به غزه شد
کوشنر: آمریکا به دنبال برقراری تماس مستقیم میان روسیه و اروپا درباره اوکراین است
مکرون: محدود کردن کمک‌ها به اوکراین زمینه‌ساز جنگی دیگر خواهد شد
گزارش ادعایی لوموند: مسکو در تقابل تهران با آمریکا و اسرائیل از ایران حمایت می‌کند
وال‌استریت ژورنال: ایران همچنان تا ۲۵۰۰ موشک در اختیار دارد
هیئت رسمی کره شمالی وارد مسکو شد
یمن از رهگیری موشک‌ها و سرنگونی پهپاد سعودی خبر داد