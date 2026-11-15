باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یحیی سریع، سخنگوی انصارالله در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، هدف قرار دادن شهر‌های مکه و مدینه از سوی این جنبش را تکذیب کرد.

او نوشت: «دشمن سعودی پس از متحمل شدن ضربات دردناک در میدان نبرد، بار دیگر دروغ بزرگ خود را تکرار می‌کند و مدعی شده است که دو پهپاد را بر فراز مکه و یک پهپاد دیگر را بر فراز مدینه رهگیری کرده است».

یحیی سریع این گزارش را «دروغ و جعل» خواند و تأکید کرد که انصارالله فقط تأسیسات نظامی و نفتی را هدف قرار می‌دهد.

سخنگوی انصارالله در پایان گفت: «به جای پنهان شدن پشت اماکن مقدس اسلامی، شکست در میدان نبرد را بپذیرید».

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ائتلاف سعودی عصر امروز مدعی شده بود که دو پهپاد منتسب به انصارالله را در مکه و یک پهپاد را در مدینه رهگیری کرده است.

منبع: بریکینگ نیوز