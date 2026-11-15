استاندار قم رفع مشکل دکل فشار قوی برق در زمین موزه استان را پیگیری کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -اکبر بهنام‌جو استاندار قم به همراه بهزاد احمدی فارسانی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قم از زمین محل احداث موزه استان قم بازدید کرد و در جریان وضعیت این طرح و موانع پیش‌رو برای اجرای آن قرار گرفت.

در جریان این بازدید، یکی از مسائل موجود در زمین محل احداث موزه، عبور دکل و خطوط فشار قوی برق از محدوده طرح عنوان شد که استاندار قم به‌صورت تلفنی موضوع را پیگیری و بر ضرورت رفع این مانع برای فراهم شدن زمینه اجرای طرح تأکید کرد.

این بازدید با هدف بررسی وضعیت زمین و شناسایی و پیگیری موانع اجرایی احداث موزه استان قم انجام شد.

گفتنی است در حال حاضر بیش از هشت‌هزار اشیای متنوع و تاریخی‌باستانی متعلق به قم وجود دارد که قدمت برخی از آنها بیش از هفت‌هزار سال است که بیانگر پیشینه تاریخی قم است و شامل مسکوکات، خط و کتابت، ادوات جنگی و... می‌شود که این آثار، قابلیت عرضه به علاقه‌مندان در سطح یک موزه ملی را در استان قم دارند.

منبع:استانداری قم