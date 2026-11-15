باشگاه خبرنگاران جوان - علی‌اکبر ورمقانی شامگاه یکشنبه در دیدار با سیدمحمدجواد صدری‌مهر معاون توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اظهار کرد: راه‌اندازی مدرسه نسل چهارم دیواندره، راه را برای ساخت چنین مدارسی در سایر شهرستان‌ها و نواحی آموزشی استان باز خواهد کرد.

وی در پاسخ به دغدغه دکتر صدری‌مهر در خصوص محدودیت نیروی انسانی ماهر برای تدریس در مدرسه نسل چهارم دیواندره، گفت: در همه شهر‌های کردستان نیروی انسانی توانمند فراوان داریم که اگر آمادگی فعالیت در این مدارس را نداشته باشند، اما با آموزش این نیروها، مشکل حل خواهد شد و دانش‌آموزان با استعداد استان نیز ظرفیت پذیرش آموزش‌های نوین را دارند.

ورمقانی در ادامه، سفر شهریورماه دکتر افشین معاون علمی و فناوری رییس جمهور به کردستان را یکی از سفر‌های پرخروجی مدیران ارشد کشور به استان دانست و یادآوری کرد: در سفر رییس جمهور به کردستان، فضای عاطفی ناشی از ساخت این مدرسه توسط مادری که فرزند دانش‌آموزش را از دست داده بود به واسطه فضای مجازی در جهان دیده شد و این امر سبب شد تا خیرین نیز پای کار تکمیل و تجهیز مدرسه بیایند.

وی افزود: باید در ادامه راه نیز با همت استانی و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مدرسه نسل چهارم دیواندره را برای افتتاح توسط دکتر پزشکیان آماده کنیم.

در این دیدار، معاون توسعه اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز تاکید کرد: مدارس نسل چهارم، باید در سال ۱۴۰۵ دانش آموزان را برای سال ۱۴۱۵ آموزش دهد و آنها را برای استفاده از هوش مصنوعی، واقعیت مجازی، پرینتر سه بعدی، فناوری‌های نانو و سایر علوم روز آماده کند.

محمدجواد صدری‌مهر، افزود: با توجه به اینکه شهرستان دیواندره دارای اقلیم کشاورزی‌ست، ایجاد کارگاه کشاورزی و آموزش فناوری‌های روز حوزه کشاورزی، در مدرسه نسل چهارم دیواندره ضروریست.

شایان ذکر است، پیش از این ۳ مدرسه نسل چهارم در کشور ایجاد شده که هر ۳ آنها در اطراف تهران قرار دارد و مدرسه دیواندره چهارمین مدرسه از مدارس نسل چهارم در کشور است.

منبع:استانداری کردستان