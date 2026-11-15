اطلاعیه ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان مقطع کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۵ دانشگاه فرهنگیان صادر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۵ دانشگاه فرهنگیان صادر شد.

ضمن عرض تبریک و آرزوی توفیق برای پذیرفته شدگان نهایی «مقطع کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۵ دانشگاه فرهنگیان»؛ به اطلاع می‌رساند:

پذیرفته شدگان جهت ثبت نام غیرحضوری از روز دوشنبه ۲۵ تا جمعه ۲۹ آبان از طریق سامانه گلستان به نشانی https://education.cfu.ac.ir اقدام نموده و برای ثبت نام حضوری از روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۱۰/۰۱ تا روز چهارشنبه ۱۴۰۵/۱۰/۰۹ به دانشگاه‌های محل قبولی خود مراجعه نمایند.

شروع کلاس مطابق تقویم آموزشی نیمسال دوم از روز شنبه ۲۴ بهمن  است.

منبع: دانشگاه فرهنگیان 

برچسب ها: دانشگاه فرهنگیان ، دانشجو معلم
خبرهای مرتبط
فعالیت ۴ هزار مدرسه شبانه‌روزی در سراسر کشور
محدودیت سنی در جذب نیرو از مسیر ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان وجود ندارد
افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ اضافه‌تدریس معلمان شاغل و بازنشسته/ نصب ۱۶ مگاوات نیروگاه خورشیدی در پشت‌بام مدارس
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ اضافه‌تدریس معلمان شاغل و بازنشسته/ نصب ۱۶ مگاوات نیروگاه خورشیدی در پشت‌بام مدارس
تعطیلی مدارس آخرین راهکار مواجهه با آلودگی هواست/ ممنوعیت فعالیت‌های ورزشی در فضای باز
اعزام ۲۵۰ هزار دانش‌آموز به مناطق عملیاتی
فهرست دانشگاه‌های خارجی مورد تأیید اعلام شد
از مهارت تا درآمد؛ سامانه دانش‌بنیان برای راه‌اندازی کسب‌وکار آموزشی + فیلم
تعطیلی دانشکده‌های پزشکی برای حذف ظرفیت پزشکی
۷۰ نوع بیماری از طریق خون بند ناف درمان می‌شود
ماندگاری اثرات فضا بر مگس‌های میوه تا هفت نسل
رونمایی هواوی از دستگاهی برای پایش شبانه‌روزی قند خون
ابتلای ۱۴٫۲ درصد از جمعیت بالای ۲۵ ساله به دیابت
آخرین اخبار
جزئیات ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان کاردانی به کارشناسی دانشگاه فرهنگیان اعلام شد
تمدید مهلت ثبت‌نام آزمون کارشناسی رسمی دادگستری تا ۳۰ آبان
رونمایی هواوی از دستگاهی برای پایش شبانه‌روزی قند خون
ماندگاری اثرات فضا بر مگس‌های میوه تا هفت نسل
یک رژیم غذایی‌ که استخوان‌ها را تقویت کرده و خطر شکستگی لگن را کاهش می‌دهد
تعطیلی دانشکده‌های پزشکی برای حذف ظرفیت پزشکی
ثبت جهانی روستاهای ایران در مسیر توسعه گردشگری دانش‌بنیان + فیلم
افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ اضافه‌تدریس معلمان شاغل و بازنشسته/ نصب ۱۶ مگاوات نیروگاه خورشیدی در پشت‌بام مدارس
از مهارت تا درآمد؛ سامانه دانش‌بنیان برای راه‌اندازی کسب‌وکار آموزشی + فیلم
اعزام ۲۵۰ هزار دانش‌آموز به مناطق عملیاتی
تیم‌های ارزیاب اورژانس به لواسان رفتند؛ زلزله مصدومی نداشت
فهرست دانشگاه‌های خارجی مورد تأیید اعلام شد
۵۰ درصد جمعیت کشور اضافه وزن دارند
۷۰ نوع بیماری از طریق خون بند ناف درمان می‌شود
تعطیلی مدارس آخرین راهکار مواجهه با آلودگی هواست/ ممنوعیت فعالیت‌های ورزشی در فضای باز
ابتلای ۱۴٫۲ درصد از جمعیت بالای ۲۵ ساله به دیابت
هنرستان‌سازی گامی ماندگار برای تربیت نیروی انسانی آینده است
۳۰ درصد مدارس پایتخت نیازمند بازسازی و نوسازی هستند
کتاب‌های درسی چاپ شده‌اند/ چرا برخی دانش‌آموزان هنوز کتاب ندارند؟
مصرف آنتی‌بیوتیک در ایران ۲.۵ برابر میانگین جهانی است
از مهندسی مواد تا آینده‌ای سبز، پیوند متالورژی، انرژی و محیط زیست
تأمین ۱۱۰ پمپ انسولین مخصوص کودکان مبتلا به دیابت
ضرورت مصرف مایعات و سبزیجات تازه در هنگام آلودگی هوا