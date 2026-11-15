مذاکرات بین حزب نخست وزیر رژیم صهیونیستی و رقیب سیاسی او بدون نتیجه بر سر ائتلاف احتمالی و تشکیل کابینه، به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گزارش‌ها حاکی از آن است که مذاکرات ائتلافی میان نمایندگان حزب «یاشار» به ریاست گادی آیزنکوت و حزب لیکود به ریاست بنیامین نتانیاهو و حزب نفتالی بنت، روز یکشنبه پس از ۷۵ دقیقه به پایان رسید.

با این حال، اختلاف اصلی بر سر تشکیل یک کابینه واحد همچنان پابرجاست. بر این اساس، گفته می‌شود نه آیزنکوت حاضر است زیر نظر نتانیاهو فعالیت کند و نه نتانیاهو حاضر است ریاست کابینه را به آیزنکوت واگذار کند. 

همچنین هر دو طرف با توافق چرخشی برای تقسیم دوره نخست‌وزیری مخالف‌اند.

بر این اساس، توافق شده که گفتگوها در آینده ادامه پیدا کند.

شب گذشته، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از گادی آیزنکوت خواست به کابینه واحدی که از احزاب یهودی تشکیل شده، بپیوندد و مدعی شد کابینه‌ای که برای تشکیل و ادامه فعالیت به احزاب عرب متکی باشد، «قادر به مقابله با تهدید ایران نخواهد بود».

تلاش‌های دو طرف برای تشکیل کابینه در حالی شکل می‌گیرد که در انتخابات اخیر در سرزمین‌های اشغالی، ائتلاف به ریاست نتانیاهو ۵۳ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست را به دست آورده و حزب یاشار به ریاست آیزنکوت و متحدانش ۴۸ کرسی دارند. احزاب عرب نیز ۱۹ کرسی کسب کرده‌اند و برای تشکیل کابینه، دست‌کم ۶۱ کرسی لازم است.

در این شرایط، اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی، با توجه به حمایت ۶۷ نماینده کنست از آیزنکوت، مأموریت تشکیل کابینه را به او سپرد.

منبع: وای‌نت

برچسب ها: گادی آیزنکوت ، بنیامین نتانیاهو ، حزب لیکود
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